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باند زورگیری در مرتضی‌گرد متلاشی شد

چند متهم به سرقت تلفن همراه، ساعت مچی و وجه نقد با تهدید سلاح سرد در محدوده مرتضی‌گرد، با اقدامات کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۵۰
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باند زورگیری

به گزارش تابناک؛ سرهنگ محسن اکبری فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت تلفن همراه، ساعت مچی و وجه نقد با تهدید سلاح سرد در محدوده مرتضی‌گرد، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بررسی محل وقوع سرقت، انجام تحقیقات میدانی و جمع‌آوری اطلاعات، موفق به شناسایی یکی از متهمان شدند و پس از بررسی سوابق و تطبیق تصاویر، اقدامات لازم برای دستگیری وی را آغاز کردند.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم نخست در جریان عملیاتی پلیسی دستگیر شد. وی ابتدا اتهام مطرح‌شده را انکار کرد، اما در ادامه تحقیقات به چندین فقره سرقت با همدستی افراد دیگر اعتراف کرد.

به گفته اکبری، در ادامه و با راهنمایی متهم دستگیرشده، یکی دیگر از افراد مرتبط با پرونده در محدوده مرتضی‌گرد شناسایی و بازداشت شد. در بازرسی از محل دستگیری، یک قبضه سلاح سرد و یک دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد.

وی اضافه کرد: متهم دیگر نیز در عملیاتی جداگانه دستگیر شد و با ادامه تحقیقات، افراد بازداشت‌شده به چندین فقره سرقت مشابه اعتراف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به ادامه بررسی‌ها گفت: با بررسی تلفن‌های همراه کشف‌شده، تعدادی از مالباختگان شناسایی شدند و برای پیگیری مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

اکبری خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مراحل تحقیقات و انجام مواجهه حضوری، متهمان به زندان منتقل شدند. تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان، کشف دیگر اموال مسروقه و بررسی ابعاد بیشتر پرونده ادامه دارد.

منبع: تسنیم

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باند زورگیری سلاح سرد مرتضی گرد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
اتباع بودند دزدها؟
چون مرتضی گرد و شهرک های اطرافش پر از افغانیه!
تقریبا ایرانی اونج زندگی نمی کنه
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