مرز ایران-پاکستان بازگشایی شد
پاکستان گذرگاه مرزی گبد–ریمدان با ایران را پس از یک هفته توقف باز کرد.
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به گزارش تابناک؛ بنا بر اطلاعات، پاکستان گذرگاه مرزی گبد–ریمدان در منطقه گوادر را بازگشایی کرد و عبور کامیونهای حامل گاز مایع و کالاهای اساسی از سر گرفته شد. این در حالی است که در کمتر از یک هفته گذشته که اسلامآباد به دلایل امنیتی و مقابله با قاچاق این گذرگاه را بسته بود، قیمت گاز در پاکستان رکورد شکست.
گفتنی است؛ پاکستان روزانه حدود هفت هزار تن گاز مایع از ایران وارد میکند که بیش از چهار هزار تن آن از گذرگاه گبد–ریمدان عبور میکند؛ به گزارش رویترز با عدم صادرات انرژی از ایران به پاکستان این کشور دچار بحران سوخت میشود.
منبع: فارس
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نباید چرکستان سر ما منت بزاره مرز رو باز کرده.. بخاطر خودشون و کمبود گازوییل و بنزین و کاز مایع مرز رو باز کردن
باید صادرات گاز و سوخت چه قانونی و چه غیر قانونی تا اطلاع ثانوی به پاکستان و عراق حتی با باز شدن مرز ممنوع بشه تا مردم این دو کشور منتظر حمایت زبانی و خالی بندی آمریکا و غرب بشن و دولتهای آنها متوجه بشن که بازی برد و باخت داره که در برد نصیب آمریکا میشه و در باخت نصیب ملت عراق و پاکستان