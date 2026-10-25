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مرز ایران-پاکستان بازگشایی شد

پاکستان گذرگاه مرزی گبد–ریمدان با ایران را پس از یک هفته توقف باز کرد.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۴۸
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1511 بازدید
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۶
گذرگاه مرزی گبد–ریمدان

به گزارش تابناک؛ بنا بر اطلاعات، پاکستان گذرگاه مرزی گبد–ریمدان در منطقه گوادر را بازگشایی کرد و عبور کامیون‌های حامل گاز مایع و کالاهای اساسی از سر گرفته شد. این در حالی است که در کمتر از یک هفته گذشته که اسلام‌آباد به دلایل امنیتی و مقابله با قاچاق این گذر‌گاه را بسته بود، ‏قیمت گاز در پاکستان رکورد شکست.
گفتنی است؛ پاکستان روزانه حدود هفت هزار تن گاز مایع از ایران وارد می‌کند که بیش از چهار هزار تن آن از گذرگاه گبد–ریمدان عبور می‌کند؛ به گزارش رویترز با عدم صادرات انرژی از ایران به پاکستان این کشور دچار بحران سوخت می‌شود. 

منبع: فارس

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برچسب ها
سوخت انرژی گاز مایع پاکستان بازگشایی مرز گذرگاه مرزی ایران و پاکستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
12
پاسخ
نباید چرکستان سر ما منت بزاره مرز رو باز کرده.. بخاطر خودشون و کمبود گازوییل و بنزین و کاز مایع مرز رو باز کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
1
1
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
5
پاسخ
صبر کنید بارهای ما از اون طرف بیاد بعد اجازه عبور گاز را بدهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
4
پاسخ
باید صادرات گاز و سوخت چه قانونی و چه غیر قانونی تا اطلاع ثانوی به پاکستان و عراق حتی با باز شدن مرز ممنوع بشه تا مردم این دو کشور منتظر حمایت زبانی و خالی بندی آمریکا و غرب بشن و دولتهای آنها متوجه بشن که بازی برد و باخت داره که در برد نصیب آمریکا میشه و در باخت نصیب ملت عراق و پاکستان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
1
پاسخ
چرا گاز وگازوئیل وبنزین ارزان قاچاق بشه پاکستان وافغانستان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
ایران باید اجناس که از پاکستان میاد بر گشت بزنه
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