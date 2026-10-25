مرز ایران-پاکستان بازگشایی شد

به گزارش تابناک؛ بنا بر اطلاعات، پاکستان گذرگاه مرزی گبد–ریمدان در منطقه گوادر را بازگشایی کرد و عبور کامیون‌های حامل گاز مایع و کالاهای اساسی از سر گرفته شد. این در حالی است که در کمتر از یک هفته گذشته که اسلام‌آباد به دلایل امنیتی و مقابله با قاچاق این گذر‌گاه را بسته بود، ‏قیمت گاز در پاکستان رکورد شکست.

گفتنی است؛ پاکستان روزانه حدود هفت هزار تن گاز مایع از ایران وارد می‌کند که بیش از چهار هزار تن آن از گذرگاه گبد–ریمدان عبور می‌کند؛ به گزارش رویترز با عدم صادرات انرژی از ایران به پاکستان این کشور دچار بحران سوخت می‌شود.

منبع: فارس