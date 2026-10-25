کانال 14 اسرائیل با انتشار این ویدیو گزارش کرد: «ایران به فرماندهان منطقه‌ای سپاه پاسداران اختیار بیشتری داده است تا در صورت از کار افتادن فرماندهی مرکزی، به اهداف نظامی، سیاسی و اقتصادی از پیش تعیین‌شده ایالات متحده در خاورمیانه حمله کنند. این فعال‌سازی دکترین «دفاع موزاییکی» ایران، منعکس‌کننده مفهوم «دست مرده | Dead Hand» شوروی است که در آن از فرماندهی انسانی تفویض‌شده برای تضمین تلافی‌جویی در صورت حمله به رهبری ملی استفاده می‌شود.» دفاع موزاییکی ساختاری است که از زمان حضور سردار عزیز جعفری در فرماندهی سپاه پاسداران اجرا شد و بر اساس آن کشور به موزاییک‌هایی تقسیم شد که هر کدام به صورت مستقل توان اقدام دارند و بدین ترتیب با زدن زنجیره فرماندهی، ساختار نظامی و دفاعی کشور فلج نمی‌شود و دست به اقدام متقابل می‌زند. ویدیویی که صهیونیست‌ها منتشر کردند را می‌بینید.