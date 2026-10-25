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فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استان

سازمان هواشناسی از بارش باران در ۱۷ استان تا سه‌شنبه خبر داد و برای ۴ استان هشدار نارنجی صادر کرد.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۴۱
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سامانه بارشی

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع سیلاب در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و جنوب و مرکز کرمان خبر داد.

بر اساس این هشدار، رگبار نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و احتمال تگرگ از مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای مناطق یادشده است.

از جمله آثار این مخاطره می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محور‌های مواصلاتی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه اشاره کرد. همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد.

سازمان هواشناسی در این شرایط نسبت به تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها هشدار داده و از مردم خواسته است از سفر‌های غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر خودداری کنند.

هشدار زرد بارندگی در ۱۷ استان

سازمان هواشناسی همچنین با صدور هشدار زرد از فعالیت سامانه بارشی تا سه‌شنبه ۵ آبان خبر داده است. این سامانه در مناطق مختلف کشور موجب رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات بارش برف خواهد شد. در برخی مناطق نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

بر این اساس امروز یکشنبه استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، کرمان، فارس، هرمزگان و ارتفاعات سیستان و بلوچستان شاهد فعالیت این سامانه خواهند بود.

دوشنبه بارش‌ها در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی سمنان، شمال خراسان رضوی، جنوب و مرکز کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات تهران و هرمزگان پیش‌بینی شده است.

سه‌شنبه خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، شمال و نیمه شرقی سمنان، نیمه جنوبی کرمان، مرکز و دامنه‌ها و ارتفاعات سیستان و بلوچستان، دامنه‌ها و ارتفاعات هرمزگان و ارتفاعات گلستان تحت تاثیر فعالیت سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

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برچسب ها
سامانه بارشی هواشناسی وزش باد
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