فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری سارق سابقه‌دار خودرو در محدوده بلوار ابوذر و کشف یک دستگاه پراید خبر داد و گفت: متهم در تحقیقات پلیسی به چندین فقره سرقت اعتراف کرده است.

به گزارش تابناک؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرری از دستگیری مردی میانسال به اتهام سرقت خودرو در محدوده بلوار ابوذر خبر داد و گفت: این فرد که بنا بر سوابق موجود سابقه متعدد سرقت دارد، در جریان تحقیقات پلیسی به چندین فقره سرقت اعتراف کرده است.

شناسایی متهم با اقدامات اطلاعاتی

سرهنگ حسین مافی با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۳۱ با رصد اطلاعاتی، بررسی پرونده‌های سرقت پیشین و بهره‌گیری از اطلاعات منابع خبری، موفق به شناسایی متهم شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران در عملیاتی در محدوده بلوار ابوذر شهرری این فرد را دستگیر کردند.

کشف خودروی پراید در محل سکونت متهم

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان شهرری، در ادامه رسیدگی به پرونده، مأموران یک دستگاه خودروی پراید را در محل سکونت متهم شناسایی و کشف کردند.

ادامه تحقیقات پلیسی

سرهنگ مافی با اشاره به سوابق متهم در پرونده‌های سرقت گفت: فرد دستگیرشده در جریان بررسی‌ها و بازجویی‌های انجام‌شده به چندین فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم برای ادامه تحقیقات و بررسی ابعاد پرونده در اختیار پلیس قرار دارد.

منبع: رکنا