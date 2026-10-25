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کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان تهران

مدیرکل هواشناسی استان تهران از احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات شمالی، و تداوم روند کاهش تدریجی دمای هوا خبر داد.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۳۹
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تهران

به گزارش تابناک؛ حمیدرضا خورشیدی مدیرکل هواشناسی استان تهران، با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی اعلام کرد: آسمان استان طی پنج روز آینده کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس هشدار زرد شماره ۵۴ هواشناسی استان تهران، صادرشده در ۲۹ مهر ۱۴۰۵، تا روز دوشنبه در برخی مناطق استان، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات شمالی، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وقوع رگبار باران همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران همچنین از تداوم روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان طی این مدت خبر داد.

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