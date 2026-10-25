مشاور سابق عراقچی در پستی راجع به آغاز دوباره جنگ احتمالی نوشته است: اینکه احتمال جنگ بیش از قبل شده درست است، اما طبق برآورد‌ها میتوان گفت احتمال وقوع آن تا انتخابات رژیم صهیونیستی پایین است.

به گزارش تابناک؛ محمد حسین رنجبران، مشاور سابق عراقچی در پستی راجع به آغاز دوباره جنگ احتمالی نوشته است: اینکه که احتمال جنگ بیش از قبل شده درست است، اما طبق برآورد‌ها میتوان گفت احتمال وقوع آن تا انتخابات رژیم صهیونیستی یعنی سه روز دیگر پایین است و ترامپ هم تا ۷۲ ساعت مانده به انتخاب کنگره که نتایج آخرین نظرسنجی‌ها مشخص میشود، دست به چنین ریسکی نمیزند.

وی در ادامه نوشته است: از بعد از نهم آبان احتمال حمله هر روز بیشتر خواهد شد، اما نباید از تاثیر نتیجه انتخابات رژیم و کنگره برای جلوگیری از جنگ جدید غافل شد؛ پیغام قدرتمند جمهوری اسلامی در واکنش به جنگ احتمالی جدید، آمادگی کامل نظامی، دیپلماسی فعال تشدید اعتراضات بویژه در اروپا و راهبرد جدید جمهوری خواهان برای دوسال آینده در صورت شکست در انتخابات کنگره موارد مهمی هستند که میتوانند از جنگ سوم جلوگیری کنند.