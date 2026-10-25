تحلیل تکاندهنده مشاور عراقچی از وقوع جنگ!
به گزارش تابناک؛ محمد حسین رنجبران، مشاور سابق عراقچی در پستی راجع به آغاز دوباره جنگ احتمالی نوشته است: اینکه که احتمال جنگ بیش از قبل شده درست است، اما طبق برآوردها میتوان گفت احتمال وقوع آن تا انتخابات رژیم صهیونیستی یعنی سه روز دیگر پایین است و ترامپ هم تا ۷۲ ساعت مانده به انتخاب کنگره که نتایج آخرین نظرسنجیها مشخص میشود، دست به چنین ریسکی نمیزند.
وی در ادامه نوشته است: از بعد از نهم آبان احتمال حمله هر روز بیشتر خواهد شد، اما نباید از تاثیر نتیجه انتخابات رژیم و کنگره برای جلوگیری از جنگ جدید غافل شد؛ پیغام قدرتمند جمهوری اسلامی در واکنش به جنگ احتمالی جدید، آمادگی کامل نظامی، دیپلماسی فعال تشدید اعتراضات بویژه در اروپا و راهبرد جدید جمهوری خواهان برای دوسال آینده در صورت شکست در انتخابات کنگره موارد مهمی هستند که میتوانند از جنگ سوم جلوگیری کنند.