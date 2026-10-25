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تحلیل تکان‌دهنده مشاور عراقچی از وقوع جنگ!

مشاور سابق عراقچی در پستی راجع به آغاز دوباره جنگ احتمالی نوشته است: اینکه احتمال جنگ بیش از قبل شده درست است، اما طبق برآورد‌ها میتوان گفت احتمال وقوع آن تا انتخابات رژیم صهیونیستی پایین است.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۳۸
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3731 بازدید
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۶
مشاور سابق عراقچی

به گزارش تابناک؛ محمد حسین رنجبران، مشاور سابق عراقچی در پستی راجع به آغاز دوباره جنگ احتمالی نوشته است: اینکه که احتمال جنگ بیش از قبل شده درست است، اما طبق برآورد‌ها میتوان گفت احتمال وقوع آن تا انتخابات رژیم صهیونیستی یعنی سه روز دیگر پایین است و ترامپ هم تا ۷۲ ساعت مانده به انتخاب کنگره که نتایج آخرین نظرسنجی‌ها مشخص میشود، دست به چنین ریسکی نمیزند.

وی در ادامه نوشته است: از بعد از نهم آبان احتمال حمله هر روز بیشتر خواهد شد، اما نباید از تاثیر نتیجه انتخابات رژیم و کنگره برای جلوگیری از جنگ جدید غافل شد؛ پیغام قدرتمند جمهوری اسلامی در واکنش به جنگ احتمالی جدید، آمادگی کامل نظامی، دیپلماسی فعال تشدید اعتراضات بویژه در اروپا و راهبرد جدید جمهوری خواهان برای دوسال آینده در صورت شکست در انتخابات کنگره موارد مهمی هستند که میتوانند از جنگ سوم جلوگیری کنند.

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مشاور سابق عراقچی محمدحسین رنجبران توئیت آغاز جنگ جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
2
8
پاسخ
اگر نتانیاهو قبل از 5 آبان مطمعن شود که شکست می خورد حتما حمله خواهد کرد و اگر بداند که پیز خواهد شد ، منتظر می ماند تا انتخابات امریکا هم در 12 آبان به پایان برسد و بعد حمله خواهند کرد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
14
0
پاسخ
ایران اگر انتخابات اسراییل را با موشک یهم نریزد کلی ضرر کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
11
8
پاسخ
ایران چنان زرب شصتی نشان داده است که دشمن اگر دانا باشد دیگر نزدیک به اه داف از پیش تعیین شده نمی شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
2
0
پاسخ
مشاور سایق الان چکاره س؟
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
4
پاسخ
مرگ بر امریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
0
1
پاسخ
اینها فریب سیاسی است که ایران قبل از انتخابات دست به حمله پیش دستانه نزند. هر چه اصلاح طلبها گفتند باید عکس عمل کرد.
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