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کد خبر: ۱۴۰۰۲۳۷
بازدید: ۱۵۲۴
نظرات: ۱

عکس و عکاسی

عکس: آخرین شکارچیان دلفین

متیو ابوت، عکاس مستند، در پروژه «آخرین شکارچیان دلفین»، زندگی ساکنان جزیره فانالئی در جزایر سلیمان را روایت می‌کند؛ مردمانی که نسل‌ها از شکار دلفین برای تأمین غذا و درآمد استفاده کرده‌اند. اکنون بالا آمدن سطح دریا و فرسایش جزیره، زندگی و آینده این جامعه را تهدید می‌کند و کشت جلبک دریایی به‌عنوان راهی تازه برای کسب درآمد، سنت دیرینه شکار را به چالش کشیده است. این مجموعه، روایت تصویری مردمانی است که میان میراث فرهنگی، تغییرات اقلیمی و تلاش برای بقا گرفتار شده‌اند.

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برچسب‌ها:
آخرین شکارچیان دلفین عکس عکس و عکاسی عکاسی مستند شکار دلفین حیات وحش محیط زیست تغییرات اقلیمی تلاش برای بقا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۱
چه جای باصفایی زندگ میکنن
خود بهشته
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