عکس و عکاسی

عکس: آخرین شکارچیان دلفین

متیو ابوت، عکاس مستند، در پروژه «آخرین شکارچیان دلفین»، زندگی ساکنان جزیره فانالئی در جزایر سلیمان را روایت می‌کند؛ مردمانی که نسل‌ها از شکار دلفین برای تأمین غذا و درآمد استفاده کرده‌اند. اکنون بالا آمدن سطح دریا و فرسایش جزیره، زندگی و آینده این جامعه را تهدید می‌کند و کشت جلبک دریایی به‌عنوان راهی تازه برای کسب درآمد، سنت دیرینه شکار را به چالش کشیده است. این مجموعه، روایت تصویری مردمانی است که میان میراث فرهنگی، تغییرات اقلیمی و تلاش برای بقا گرفتار شده‌اند.