اوباما: کاخ سفید شبیه کاخ صدام شده

رئیس‌جمهور اسبق آمریکا ضمن انتقاد از جنگ این کشور علیه ایران، اذعان کرد که ایران سلاح هسته‌ای نداشت و با کنایه به رئیس‌جمهور فعلی آمریکا گفت که کاخ سفید شبیه به «کاخ صدام» شده است.

به گزارش تابناک؛ باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا شامگاه شنبه طی تجمع انتخاباتی در ایالت اوهایو عنوان کرد: گاهی اوقات عواملی فراتر از کنترل یک رئیس‌جمهور، بهترین برنامه‌های برنامه‌ریزی شده را خنثی می‌کنند. یک رئیس‌جمهور کنترل کل اقتصاد را ندارد، اما در اینجا اینطور نیست. در این مورد، اقدامات این دولت مستقیما مسئول افزایش هزینه‌ها هستند.

نا به گزارش سی‌ان‌ان، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در ادامه با انتقاد از جنگ این کشور علیه ایران گفت: رئیس‌جمهور فعلی (دونالد ترامپ) تصمیم گرفت مجموعه‌ای از تصمیمات بد را اتخاذ کند. ترامپ چندین وعده انتخاباتی خود را که هنگام بازگشت به کاخ سفید در سال ۲۰۲۴ داده بود، زیر پا گذاشت. رای‌دهندگان ناامید از اقتصاد شنیدند که ترامپ وعده‌های زیادی برای کنترل هزینه‌ها داده است. او همچنین وعده داد که تعرفه‌هایی را اعمال کند که کسری بودجه را کاهش دهد. او وعده داد که ما را از درگیر شدن در جنگ‌های غیرضروری بازدارد. او وعده داد که یک «لایحه مراقبت‌های بهداشتی زیبا» تصویب کند که زندگی همه را بهتر کند!

اوباما با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی ایالات متحده گفت: فکر می‌کنم باید بررسی کنیم که این وعده‌ها چگونه عمل کردند. اگر قبل از آن فکر می‌کردید همه چیز خیلی گران است، الان همه چیز گران‌تر شده است. هزینه وام مسکن، خدمات درمانی، قبوض آب و برق و نرخ بهره افزایش یافته و فشار اقتصادی بر خانواده‌های آمریکایی بیشتر شده است. قیمت بنزین به گالنی ۴ تا ۵ دلار رسیده و قیمت گازوئیل از ۶ دلار نیز عبور کرده و همچنان در حال افزایش است. به‌عنوان رئیس‌جمهور پیشین می‌دانم که برخی مسائل اقتصادی خارج از کنترل رئیس‌جمهور است اما وضعیت کنونی نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات اشتباه رئیس‌جمهور فعلی است.

او با اذعان بر اینکه ۷ ماه پس از آغاز جنگ علیه ایران، صدها آمریکایی کشته و زخمی شده‌اند و ذخایر موشکی آمریکا رو به پایان است، گفت: بسته شدن تنگه هرمز عامل افزایش قیمت نفت، گازوئیل و تقریبا همه کالاها در آمریکا است. هیچکس تردیدی ندارد که وضعیت تنگه هرمز عامل افزایش قیمت گازوئیل نیز بوده است. همچنین، ایران سلاح هسته‌ای نداشت و نیازی به شلیک حتی یک موشک هم نبود.

باراک اوباما با کنایه به اقدامات دونالد ترامپ مبنی بر این که «کاخ سفید را شبیه کاخ‌ صدام کرده است» گفت: کاخ سفید را طوری کرده که انگار صدام حسین یک شعبه از رستوران زنجیره‌ای «چیزکیک فکتوری» افتتاح کرده است! همه‌ جا را طلا گرفته است!

وی ادامه داد: او به‌جای کاهش قیمت‌ها، به دنبال ثروتمند کردن خود، خانواده و دوستانش است.

اوباما در ادامه این تجمع انتخاباتی با بیان اینکه پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا «جدی نیست»، تاکید کرد: هگست بسیار بر مسائل مهمی مانند خط فک و سطح تستوسترون سربازان ما و پخش زنده اعدام‌ها متمرکز است زیرا فکر می‌کند به این ترتیب شما آن روحیه جنگجوی مردانه را پرورش می‌دهید! فکر می‌کنید این وزیر جنگ صبح‌ها چقدر وقت صرف نگاه کردن به خودش در آینه می‌کند؟! او موهایش را درست می‌کند، چون جنگجوها این‌طور به نظر می‌رسند! اما مشکل این است که شما در نهایت باید هزینه عدم جدیت آنها را بپردازید.

باراک اوباما متعهد شد که با حضور دموکرات‌ها در کنگره پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر، این حزب می‌تواند «رهبری واقعی» و «برنامه‌های مشخص» را برای کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و قبوض آب و برق نشان دهد.

او در پایان افزود: ما نمی‌توانیم فقط مخالف رفتار این دولت باشیم. ما باید به آنها نشان دهیم که آینده در سوی دیگر این دولت چگونه می‌تواند باشد.

منبع: ایسنا