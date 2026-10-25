عکس: داش‌کسن؛ معبد اژدهایان سنگی

در فاصله‌ای نه‌چندان دور از شهر تاریخی سلطانیه در استان زنجان، بنایی صخره‌ای و شگفت‌انگیز در دل کوه جای گرفته است که با نقش اژدهایان سنگی، کنده‌کاری‌های ظریف و روایت‌های تاریخی خود، گردشگران و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی را به سفری در اعماق تاریخ می‌برد. معبد داش‌کسن، یادگاری ارزشمند از دوره ایلخانی و از آثار تاریخی شاخص منطقه سلطانیه است که به دلیل برخورداری از نقوش برجسته با تأثیرات هنر شرق آسیا، جایگاهی متفاوت در میان آثار تاریخی ایران دارد. این مجموعه که نام آن در زبان ترکی به معنای «سنگ‌بُر» یا «سنگ‌تراش» است، با نقش دو اژد‌های بزرگ در کنار دیگر طرح‌های تزئینی، جلوه‌ای منحصر‌به‌فرد از هنر حجاری را به نمایش می‌گذارد. داش‌کسن افزون بر ارزش تاریخی و هنری، مقصدی جذاب برای گردشگری فرهنگی و طبیعت‌گردی است؛ جایی که چشم‌انداز کوهستانی، سکوت طبیعت و راز‌های نهفته در دل سنگ‌ها، تجربه‌ای متفاوت از سفر به زنجان و آشنایی با میراث تمدنی ایران را رقم می‌زند.