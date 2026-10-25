تکذیب رسمی روسیه درباره نیروگاه بوشهر

سفارت روسیه همچنین برخی کانال‌های خبری را به انتشار اطلاعات نادرست متهم کرد و از مخاطبان خواست عضویت خود را در کانال‌هایی که چنین گزارش‌هایی منتشر می‌کنند، لغو کنند.

به گزارش تابناک؛ سفارت روسیه در تهران گزارش‌ها درباره آغاز تخلیه کارکنان این سفارت و متخصصان روس شاغل در نیروگاه اتمی بوشهر را تکذیب کرد.

این سفارت روز شنبه ۲۴ اکتبر/2 آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ‌یک از کارکنان سفارت و متخصصان روس در نیروگاه بوشهر در حال تخلیه نیستند و قصد ترک محل خدمت خود را ندارند.

در این بیانیه آمده است: «فعالیت‌ها طبق روال عادی ادامه دارد. ادعاهایی که خلاف این موضوع هستند، اطلاعات نادرستی‌اند که منشأ آن به‌خوبی شناخته شده است.»



سفارت روسیه همچنین برخی کانال‌های خبری را به انتشار اطلاعات نادرست متهم کرد و از مخاطبان خواست عضویت خود را در کانال‌هایی که چنین گزارش‌هایی منتشر می‌کنند، لغو کنند.