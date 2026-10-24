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مدال برنز مصباحی در بوکس جهانی قطعی شد

محمد صالح مصباحی نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس جوانان کشورمان با شکست حریف خود در رینگ جهانی، ضمن قطعی کردن مدال برنز خود به جمع چهار بوکسور پایانی راه یافت.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۱۴
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بوکس

به گزارش تابناک، محمد صالح مصباحی، نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی جوانان کشورمان، در جریان مسابقات جهانی بوکس جوانان در شهر بودوا (مونته‌نگرو)، امشب به مصاف نماینده کشور اسلواکی رفت و با درخشش مقابل حریف خود، موفق شد مدال برنز خود در این رقابت ها را قطعی کند و به جمع چهار بوکسور نهایی این رقابت ها راه یافت.

مصباحی که در نخستین مبارزه خود، نماینده کشور بوسنی را با ضربه ناک‌ اوت شکست داده بود، در دومین دیدار خود نماینده کشور اسلوونی را با نتیجه قاطع ۵ بر صفر شکست داده بود.مصباحی فردا یک شنبه در چارچوب این رقابت ها به مصاف نماینده کشور انگلیس خواهد رفت.

هدایت تیم ملی بوکس جوانان کشورمان برعهده رضا مهدی‌پور است و مرتضی سپهوند و ایمان طیبی نیز به عنوان مربیان تیم در این رقابت‌ها حضور دارند.

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بوکس مسابقات جهانی تیم جوانان
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