مدارس ۴ شهر خوزستان فردا یکشنبه غیر حضوری شد
استانداری خوزستان در اطلاعیهای از غیرحضوری شدن مدارس در نوبت صبح در چهار شهر استان در پی ورود توده گرد و غبار از کشورهای همسایه خبر داد.
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به گزارش تابناک، در اطلاعیه شامگاه شنبه دوم آبان استانداری خوزستان آمده است: «با توجه به ورود توده گرد و غبار از کشورهای همسایه و تداوم این پدیده، با وجود پیشبینی روند کاهشی گرد و غبار در روز یکشنبه ۳ آبان ماه و در راستای حفظ سلامت دانشآموزان، فعالیت همه مدارس در شهرهای اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در نوبت صبح فردا بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
از خانوادههای محترم و دانشآموزان عزیز درخواست میشود ضمن رعایت توصیههای بهداشتی، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.»
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