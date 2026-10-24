مدارس ۴ شهر خوزستان فردا یکشنبه غیر حضوری شد

به گزارش تابناک، در اطلاعیه شامگاه شنبه دوم آبان‌ استانداری خوزستان آمده است: «با توجه به ورود توده گرد و غبار از کشورهای همسایه و تداوم این پدیده، با وجود پیش‌بینی روند کاهشی گرد و غبار در روز یکشنبه ۳ آبان ماه و در راستای حفظ سلامت دانش‌آموزان، فعالیت همه مدارس در شهرهای اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در نوبت صبح فردا به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

از خانواده‌های محترم و دانش‌آموزان عزیز درخواست می‌شود ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.»