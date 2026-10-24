عکس: کنگره فوق العاده AFC با حضور رئیس فیفا

کنفدراسیون فوتبال آسیا در کنگره فوق‌العاده خود در شهر توکیو، ضمن تصویب تغییرات مهم در تقویم فوتبال قاره، حمایت رسمی‌اش را از نامزدی دوباره جانی اینفانتینو برای ریاست فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد.