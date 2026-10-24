نیکزاد: دشمن انسانیت بر مردم شریف لامرد جنایت کرد

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف دشمن از راه‌اندازی جنگ علیه ایران اسلامی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال نابودی توان دفاعی و موشکی کشور، جدا کردن کردستان قهرمان از پیکره ایران، تسلط بر نفت و تغییر رژیم بودند.

به گزارش تابناک، علی نیکزاد، نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، ظهر امروز (شنبه) در مراسم گرامی‌داشت روز کارشناس در جمع کارشناسان رسمی دادگستری، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ علیه ایران اظهار داشت: ترامپ با اطلاعات غلط نتانیاهو تصور می‌کرد می‌تواند در کوتاه‌مدت جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران را نابود کند، اما با طناب نتانیاهو در چاهی افتاد که پرونده جنایات ایالات متحده در ایران (۱۳۳۲)، گواتمالا، لیبی، شیلی، عراق، افغانستان، ونزوئلا، کره و همچنین جنایت هیروشیما و ناکازاکی ژاپن مبرهن و آشکار است.

این مردم بزرگ ۲۳۷ شب است که در خیابان‌ها حضور دارند

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح اهداف دشمن از این جنگ افزود: آن‌ها آمده بودند توان هسته‌ای و موشکی ایران را نابود کنند، کردستان عزیز و قهرمان را از پیکره ایران بزرگ اسلامی جدا کنند، بر نفت ایران تسلط یابند، پدافند هوایی، دریایی و زمینی کشور را تضییع کنند، رژیم را تغییر دهند، صادرات نفت ایران را متوقف کنند و ملت بزرگ ایران را تحقیر نمایند.

وی با اشاره به گزارش سرویس اطلاعاتی بریتانیا (MI6) خاطرنشان کرد: این سرویس اطلاعاتی در آخرین یافته‌های خود اعلام کرده است که چهار موضوع را در ایران نشناخته است؛ نخست آنکه تصور می‌کردند با شهادت رهبر عزیز انقلاب، مردم بیش از هفت روز در خیابان نمی‌مانند، اما این مردم بزرگ ۲۳۷ شب است که در خیابان‌ها حضور دارند و دنیا چنین مردمی را از نظر عزت، شرف، وطن‌دوستی، نوع‌دوستی، شرافت‌مندی و پایبندی به اخلاق و انسانیت ندیده است.

۷۲۰ هزار ساچمه بر سر ۴۰ هزار انسانی که در لامرد زندگی می‌کنند ریخته شد

نیکزاد ادامه داد: موضوع دوم، مقاومت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که با وجود عدم قابلیت مقایسه بودجه دفاعی و نظامی کشور با ایالات متحده آمریکا، چنین دفاعی از خود نشان دادند و ما مدیون و بدهکار نیروهای مسلح هستیم. بازی سوم، دیپلماسی بود که ایران توانست مظلومیت خود و جنایات دشمن را به گوش جهانیان برساند.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان تصریح کرد: در بازدیدی که از لامرد داشتم، ۷۲۰ هزار ساچمه بر سر ۴۰ هزار انسانی که در لامرد زندگی می‌کنند ریخته شد و دشمن انسانیت بر سر مردم شریف لامرد جنایت کرد و ما روزی حساب این جنایات را خواهیم رسید. همچنین موشک اول از کشور همسایه‌ای به مدرسه شجره طیبه مینا زده شد و موشک دوم نیز از همان کشور همسایه شلیک شد، کشوری که ما از آن‌ها جز خوبی و نیکی و روابط انسان‌مدارانه چیزی نخواسته بودیم.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع خدمت‌رسانی به مردم در شرایط جنگ گفت: ما نیز در بین مردم زندگی می‌کنیم و به عنوان نماینده مردم از وضعیت اقتصادی خبر داریم. از روز اول جنگ، هماهنگی بین دولت و قوه قضاییه و قوه مقننه برای حفظ خانه و کاشانه مردم وجود داشت و اگر قرار بود خانه ویران شود، دیگر چه قوه قضاییه و چه قوه مقننه و چه قوه مجریه‌ای باقی می‌ماند.

وی افزود: دشمن در فکر این بود که خدمت‌رسانی متوقف شود، اما با وجود جابه‌جایی چند میلیون انسان در یک مقطع زمانی از پایتخت و استان‌های دیگر، هیچ خدمتی متوقف نشد. اکنون نیز دشمن مانده است که با انتخابات رژیم کودک‌کش و انتخابات کنگره ایالات متحده آمریکا چه کند.

حقانیت و مظلومیت ملت ایران را در عرصه‌های مختلف به درستی تبیین کنید.

نیکزاد با تأکید بر اهمیت جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری خاطرنشان کرد: مباحث کارشناسی باید دقیق و مبتنی بر واقعیت باشد و شما کارشناسان عزیز باید در ارائه نظرات کارشناسی، حقانیت و مظلومیت ملت ایران را در عرصه‌های مختلف به درستی تبیین کنید.

وی با اشاره به جایگاه خطیر این کارشناسان دادگستری قوه قضائیه اظهار داشت: دستگاه قضا وظیفه دارد پرونده‌ها را با عدالت رأی دهد، اما قاضی به‌تنهایی به همه امور تخصصی تسلط ندارد؛ بنابراین کارشناسان رسمی در رشته‌های مختلف، آنجا که پرونده از حقوق فراتر می‌رود و نیاز به نظر فنی، مالی، پزشکی، ساختمانی یا فناورانه دارد، حقیقت را برای دادگاه قابل مشاهده می‌کنند.

نیکزاد با بیان اینکه کارشناسان رسمی نه شاهدند و نه وکیل، افزود: نظریه کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی است، اما تفاوت آن با سایر ادله این است که پشت این نظریه یک انسان متخصص با سوگند ایستاده است؛ سوگندی که در آن خدا را حاضر و ناظر می‌دانید، اغراض شخصی را کنار می‌گذارید و هیچ چیزی را کتمان نمی‌کنید. این سوگند یک تشریفات اداری نیست، بلکه قانون اساسی اخلاقی حرفه شماست.

نایب‌رئیس اول مجلس تصریح کرد: کارشناس تا ندیده، معاینه نکرده، به مدارک نرسیده و یقین نکرده، امضایی که بیانگر حقیقت است پای نظریه نمی‌گذارد. در کانون کارشناسان، مسئولیت دوگانه است؛ مسئولیت در قبال حرفه و مسئولیت در قبال عدالت، و این دو از هم جدا نیستند.

وی با اشاره به ضرورت به‌روزآمدی نهاد کارشناسی رسمی گفت: امروز با پدیده‌های جدیدی مواجهیم؛ کارشناس سنتی برای مباحث پیچیده تربیت نشده و کارشناس دیروز پاسخگوی کارشناسی فردا نخواهد بود؛ بنابراین وظیفه ما و گردانندگان کانون کارشناسان رسمی دادگستری این است که این نهاد را به‌روزآمدتر کنیم، همراه با اخلاق حرفه‌ای.

نیکزاد خاطرنشان کرد: هر نظارتی که اعمال کنید و هر استانداردی که وضع کنید، همه به یک نکته می‌رسد و آن این است که آیا حقیقت در دادگاه‌ها قابل کشف‌تر می‌شود یا نه. عدالت سبب افزایش باور‌های اجتماعی آحاد مردم می‌شود و اجرای صحیح عدالت با نظریه کارشناسی باعث می‌شود دیدگاه مردم نسبت به اجرای صحیح عدالت در پرونده‌های قضایی، نظام جمهوری اسلامی و کشور خوش‌باورتر شود.