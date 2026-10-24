به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، پیرو ‌پیگیری‌های صورت گرفته و با مساعدت و همکاری هواپیمایی معراج، اعضای تیم فوتبال تراکتور جهت برگزاری بازی هفته سوم لیگ نخبگان آسیا صبح فردا - یکشنبه ۳ آبان، با پرواز مستقیم از تبریز عازم دبی خواهند شد.

باشگاه تراکتور ضمن قدردانی ویژه از پیگیری‌ و همکاری امیر سرتیپ دوم سید محمد میرسمیعی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی معراج و فرمانده آشیانه جمهوری اسلامی ایران، از حمایت این شرکت در راستای حفظ منافع ملی و تسهیل حضور نماینده فوتبال ایران در رقابت‌های آسیایی تشکر و قدردانی می‌کند.

شایان ذکر است دیدار تیم‌های تراکتور ایران و العین امارات روز دوشنبه چهارم آبان از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.