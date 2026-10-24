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۷ عملیات موشکی و پهپادی یمن در عمق خاک عربستان

نیروهای مسلح یمن از اجرای هفت عملیات موشکی و پهپادی علیه اهدافی در عمق خاک عربستان خبر دادند.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۹۹
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عربستان

به گزارش تابناک، نیروهای مسلح یمن شنبه شب با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند در هفت عملیات نظامی جداگانه، با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد، اهدافی را در عمق خاک عربستان سعودی مورد حمله قرار داده‌اند.

بر اساس این بیانیه منتشرشده، این عملیات‌ها فرودگاه خالد در ریاض، شرکت نفتی آرامکو در ینبع، پالایشگاه نفتی رابغ، ایستگاه‌های پمپاژ نفت خام و خط لوله انتقال نفت از شرق به غرب عربستان، فرودگاه بین‌المللی فهد در دمام، فرودگاه نجران و پایگاه هوایی خمیس مشیط را هدف قرار داده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است فرودگاه خالد در ریاض طی دو مرحله هدف حمله قرار گرفته و حمله به شرکت آرامکو در ینبع نیز با اصابت دقیق همراه بوده است.

ارتش یمن تأکید کرد عملیات علیه پالایشگاه رابغ و تأسیسات پمپاژ و انتقال نفت با موفقیت انجام شده است.

ارتش یمن درباره حمله به فرودگاه بین‌المللی فهد در دمام اعلام کرد این عملیات به اختلال در تردد هوایی فرودگاه منجر شده است. همچنین، حملات به فرودگاه نجران و پایگاه هوایی خمیس مشیط، با اصابت مستقیم همراه بوده است.

نیروهای مسلح یمن هدف از اجرای این عملیات‌ها را پاسخ به حملات هوایی عربستان علیه این کشور اعلام و تأکید کردند جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۰۰ حمله هوایی علیه یمن انجام داده‌اند.

منبع: ایسنا

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یمن عربستان حمله نیروهای مسلح یمن موشک بالستیک
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