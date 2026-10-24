پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد مقامات ارشد دولت آمریکا نسبت به حمایت رئیس‌جمهور این کشور از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در انتخابات این رژیم مخالف هستند و در عین حال افشا کردند که دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو را «شیطانی» خواند که او را به‌خوبی می‌شناسد.

به گزارش تابناک، آکسیوس عصر شنبه نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هرگز به غیر از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با کسی کار نکرده است و شخصا هیچ یک از نامزدهای دیگر را در انتخابات اسرائیل نمی‌شناسد. از طرفی، ترامپ و نتانیاهو رابطه‌ای نزدیک اما اغلب متلاطم ایجاد کرده‌اند.

یکی از مشاوران دونالد ترامپ به آکسیوس گفت: ترامپ می‌گوید نتانیاهو شیطانی است که نسبت به او شناخت دارد.

آکسیوس با اشاره به دو احتمال درباره نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی گزارش داد: پس از هفته‌ها تردید، ترامپ روز یکشنبه از نتانیاهو حمایت کرد و حتی اظهار داشت که شکست او عواقبی برای روابط ایالات متحده و اسرائیل خواهد داشت. یکی از مقامات آمریکایی این حمایت را صرف نظر از نتیجه، یک پیروزی دو سر بُرد برای ترامپ توصیف کرد. اگر نتانیاهو در انتخابات اسرائیل پیروز شود یا به عنوان نخست‌وزیر موقت در قدرت بماند، ترامپ می‌تواند اعتبار نجات سیاسی او را به دست آورد و از این اهرم برای اعمال فشار جهت کسب امتیاز استفاده کند. اگر نتانیاهو شکست بخورد و مخالفانش کابینه تشکیل دهند، رهبران جدید اسرائیل همچنان انگیزه زیادی برای ایجاد روابط خوب با ترامپ خواهند داشت.

این پایگاه آمریکایی به نقل از منابعی نزدیک به دولت ایالات متحده افزود: بسیاری از نزدیک‌ترین مشاوران ترامپ با تصمیم او برای حمایت از نتانیاهو مخالفت کردند و معتقد بودند که رئیس‌جمهور آمریکا باید از انتخابات اسرائیل دوری کند.

آکسیوس به نقل از منابعی آگاه به طرز تفکر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: معاون رئیس‌جمهور از جمله مقامات ارشد ترامپ است که در طول جنگ علیه ایران از نتانیاهو سرخورده و مایوس شد. همچنین، ونس و دیگر دستیاران ارشد دولت ترامپ معتقدند که ارزیابی‌های پیش از جنگ نتانیاهو به کاخ سفید اشتباه بوده و این امر سوالات را در مورد اینکه آیا او همچنان بهترین شریک برای دستیابی به جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای ترامپ است، عمیق‌تر می‌کند.