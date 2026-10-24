En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

مستندهایی درباره تئاتر ایران

شصتمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترها در سینماتک خانه‌‌ هنرمندان ایران، به مستند «هنوز» به‌کارگردانی مهرداد صادقی اختصاص دارد.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۹۶
| |
233 بازدید
تئاتر

به گزارش تابناک، شصتمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترها در سینماتک خانه‌‌ هنرمندان ایران، به مستند «هنوز» به‌کارگردانی مهرداد صادقی اختصاص دارد.

این فیلم مستند ۶۰ دقیقه‌ای، در نخستین برنامه از سری دوم بسته‌‌‌ «مستندهایی درباره‌‌‌ تئاتر ایران» با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه‌‌ تئاتر و سینماتِک خانه‌ هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این اثر، نشست نقد و تحلیل آن با حضور سیدحسینی رسولی (منتقد تئاتر) برگزار می‌شود.

این مستند روایتی است از زندگی ژاله رجایی، پیشکسوت فقید و از پیشگامان تئاتر اصفهان.  

مهرداد صادقی کارگردان مستند درباره این اثر نوشته است: تئاتر اصفهان با پیشینه یکصد ساله خود، مدیون هنرمندان توانایی ست که ذره ذره با فداکاری‌های بی‌دریغ، شمع صحنه را روشن نگاه داشتند. علی‌محمد رجایی و دخترانش نمونه بی‌بدیل این فداکاری در مطلع تئاتر اصفهان بودند که در نمایش و غنای اجراهای فاخر اصفهان نقشی به‌سزا ایفا کردند.

این برنامه چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در سالن استاد ناصری خانه‌‌‌ هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تئاتر نمایش مستند سینماتک خانه هنرمندان
بازخوانی تاریخ/ از کابین سوخو تا سفارت عراق؛ سرنوشت عجیب خلبانی که به ایران پناهنده شد
از گزینه خودخوانده تا ۴ کاندیدای وزارت نفت/ پزشکیان چه‌کسی را جایگزین پاک‌نژاد می‌کند؟
فروش 6.7 میلیون پوندی کاخ ابراهیم گلستان فیلمساز ایرانی!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازی فرزاد حسنی در نمایش «کمدی گمنام»
«گیشه ۲» سندی تصویری از سال‌های پرشور تئاتر است
تصاویری زیبا از نمایش تئاتر فردریک
«دستگیری پرستار قاتل» در خانه هنرمندان
تئاتر نباید تعطیل شود
درخواست اعدام پسر پزشکیان در حرم امام رضا!  (۱۳۳ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۱۰۶ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد  (۸۰ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۸ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۹ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۵ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
این نوجوان جلیلی و جبلی را شرمنده کرد!  (۴۵ نظر)
تصاویر تاکتیک فریب جنگنده‌های اسرائیل در آسمان عراق  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005sFo
tabnak.ir/005sFo