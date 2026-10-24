شصتمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترها در سینماتک خانه‌‌ هنرمندان ایران، به مستند «هنوز» به‌کارگردانی مهرداد صادقی اختصاص دارد.

به گزارش تابناک، شصتمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترها در سینماتک خانه‌‌ هنرمندان ایران، به مستند «هنوز» به‌کارگردانی مهرداد صادقی اختصاص دارد.

این فیلم مستند ۶۰ دقیقه‌ای، در نخستین برنامه از سری دوم بسته‌‌‌ «مستندهایی درباره‌‌‌ تئاتر ایران» با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه‌‌ تئاتر و سینماتِک خانه‌ هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این اثر، نشست نقد و تحلیل آن با حضور سیدحسینی رسولی (منتقد تئاتر) برگزار می‌شود.

این مستند روایتی است از زندگی ژاله رجایی، پیشکسوت فقید و از پیشگامان تئاتر اصفهان.

مهرداد صادقی کارگردان مستند درباره این اثر نوشته است: تئاتر اصفهان با پیشینه یکصد ساله خود، مدیون هنرمندان توانایی ست که ذره ذره با فداکاری‌های بی‌دریغ، شمع صحنه را روشن نگاه داشتند. علی‌محمد رجایی و دخترانش نمونه بی‌بدیل این فداکاری در مطلع تئاتر اصفهان بودند که در نمایش و غنای اجراهای فاخر اصفهان نقشی به‌سزا ایفا کردند.

این برنامه چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در سالن استاد ناصری خانه‌‌‌ هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.