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تنها باخت ایران مقابل شاگرد محمد بنا در نیمه نهایی

فرنگی‌کار وزن ۷۷ کیلوگرم ایران با شکست مقابل کشتی‌گیر آذربایجانی از رسیدن به فینال قهرمانی جهان بازماند.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۸۸
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کشتی گیر ایرانی

به گزارش تابناک، در ادامه رقابت‌های ۴ وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در قزاقستان، علی اسکو نماینده وزن ۷۷ کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی مقابل سنان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از آذربایجان به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.

محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی که در حال حاضر هدایت تیم ملی آذربایجان را بر عهده دارد، در این مبارزه کنار تشک حاضر نشد و کشتی‌گیر آذربایجان را مقابل نماینده ایران کوچ نکرد. به این ترتیب تنها باخت شاگردان حسن رنگرز در روز نخست رقابت‌های قهرمانی جهان مقابل شاگرد محمد بنا رقم خورد.

باخت اسکو در حالی رقم خورد که داوران در هر دو تایم اخطار را به نماینده ایران دادند و اسکو 2-0 بخاطر دو اخطار بازنده شد که حسن رنگرز سرمربی تیم ملی هم به این موضوع معترض بود. رنگرز پس از این مبارزه باخت اسکو را ناجوانمردانه نامید.

 اسکو پیش از این در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی سپس ۱۲ بر یک یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله نیز با نتیجه ۵ بر یک روبرت فریتش از مجارستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

پیش از این پیام احمدی در ۵۵، علی احمدی‌وفا در ۶۰ و غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم، با شکست رقبای خود راهی فینال شدند.

به این ترتیب در پایان دور مقدماتی ۴ وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی جهان در قزاقستان، ۳ نماینده ایران راهی فینال شدند و علی اسکو نیز در وزن ۷۷ کیلوگرم به دیدار رده‌بندی رفت.

دیدارهای رده‌بندی و فینال ۴ وزن نخست این مسابقات از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه فردا یکشنبه به وقت ایران آغاز می شود.

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قزاقستان کشتی فرنگی قهرمانی جهان کشتی گیران ایرانی فینالیست
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