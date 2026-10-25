پس از برداشتن اکستنشن، مژه‌های طبیعی ممکن است کم‌پشت، کوتاه یا شکننده دیده شوند. بخشی از این تغییر ناشی از تفاوت حجم مژه‌های مصنوعی و طبیعی است؛ اما کشش مداوم و ریموو نادرست نیز می‌توانند به ساقه و ریشه آسیب برسانند.

به گزارش تابناک؛ پس از برداشتن اکستنشن، مژه‌های طبیعی ممکن است کم‌پشت، کوتاه یا شکننده دیده شوند. بخشی از این تغییر ناشی از تفاوت حجم مژه‌های مصنوعی و طبیعی است؛ اما کشش مداوم و ریموو نادرست نیز می‌توانند به ساقه و ریشه آسیب برسانند. رشد مژه بعد از اکستنشن به سلامت فولیکول و شدت آسیب بستگی دارد. برای احیا باید عامل آسیب را حذف کرد، از تار‌های باقی‌مانده محافظت کرد و فرصت کافی برای رویش مژه‌های تازه در نظر گرفت.

چرا مژه‌های طبیعی پس از اکستنشن ضعیف و کم‌پشت می‌شوند؟

اکستنشن به تار طبیعی متصل می‌شود. وزن زیاد، اتصال چند تار به یکدیگر یا باقی‌ماندن طولانی اکستنشن ممکن است به مژه فشار وارد کند و سبب شکستگی یا ریزش ناشی از کشش شود. جداکردن اکستنشن با دست نیز احتمال کنده‌شدن مژه سالم را افزایش می‌دهد. حساسیت به چسب و مالیدن چشم بر اثر خارش، از عوامل دیگر آسیب هستند.

بااین‌حال، کوتاه‌تر به نظر رسیدن مژه پس از ریموو همیشه نشانه ریزش نیست؛ فاصله‌های خالی، تارهای شکسته و التهاب پلک بیشتر به آسیب واقعی اشاره دارند.

آیا مژه‌های ریخته‌شده بعد از اکستنشن دوباره رشد می‌کنند؟

مژه‌ها چرخه طبیعی رشد، گذار و استراحت دارند. اگر فولیکول آسیب پایدار ندیده باشد، تار تازه رویش می‌کند؛ اما ساقه شکسته ترمیم نمی‌شود و بازگشت تراکم به رویش تدریجی نیاز دارد. کشش شدید و طولانی‌مدت ممکن است به فولیکول آسیب ماندگار بزند.

بنابراین برای رشد مژه بعد از اکستنشن باید به‌جای انتظار نتیجه فوری، فشار مکانیکی را حذف کرد و مراقبت ثابت داشت.

ریموو اصولی اکستنشن بدون کندن مژه‌های طبیعی

اگر بخشی از اکستنشن باقی مانده، آن را با ناخن یا موچین جدا نکنید. چسب باید با روش مناسب و به دست فرد آموزش‌دیده برداشته شود. کندن تار مصنوعی احتمال جداشدن مژه سالم و ایجاد فاصله‌های خالی را بیشتر می‌کند. قرمزی یا سوزش پایدار پس از ریموو نیز نیازمند بررسی است.

فاصله دادن به اکستنشن مجدد برای بازسازی مژه‌ها

وقتی مژه‌ها کم‌پشت یا شکننده هستند، اکستنشن دوباره فشار بیشتری به آن‌ها تحمیل می‌کند. تا بهبود مژه و حاشیه پلک، از تمدید اکستنشن و لیفت مژه خودداری کنید. این فاصله فرصت می‌دهد مژه‌های در حال رشد بدون وزن اضافی بلند شوند. مدت استراحت به میزان آسیب بستگی دارد.

پاک‌سازی ملایم خط مژه و جلوگیری از شکستگی

شست‌وشوی روزانه حاشیه پلک با پاک‌کننده ملایم و سازگار با چشم، تجمع ترشحات و بقایای آرایش را کاهش می‌دهد. برای پاک‌کردن ریمل، پد آغشته به پاک‌کننده را چند لحظه روی پلک بسته نگه دارید و سپس بدون حرکت رفت‌وبرگشتی شدید، آرایش را بردارید. چشم را نمالید و از برس‌کشیدن مکرر روی مژه‌های شکننده پرهیز کنید. مراقبت ملایم از تارهای موجود، بخش مهمی از رشد مژه بعد از اکستنشن است.

محدود کردن ریمل ضدآب، فرمژه و فشار هنگام خواب

ریمل ضدآب به پاک‌سازی بیشتری نیاز دارد و فرمژه می‌تواند تارهای ضعیف را بشکند. تا زمان بهبود، آرایش چشم را سبک‌تر کنید و شب‌ها آن را کامل پاک کنید. فشار صورت به بالش یا مالیدن چشم نیز اصطکاک ایجاد می‌کند. کاهش این فشارها مانع آسیب تازه در دوره احیا می‌شود.

انتخاب محلول تقویت‌کننده برای مژه‌های کم‌پشت بعد از اکستنشن

در کنار مراقبت فیزیکی، یک محصول اختصاصی مژه می‌تواند بخشی از برنامه تقویت باشد؛ به شرط آنکه ترکیبات، روش مصرف و سازگاری آن با پوست پلک بررسی شوند. موادی مانند پانتنول به حفظ رطوبت و انعطاف‌پذیری ساقه کمک می‌کنند و پپتیدها و نیاسینامید نیز در فرمول برخی محلول‌های مراقبتی به کار می‌روند. بااین‌حال اثر هر ترکیب بر افزایش واقعی تعداد یا طول مژه باید بر اساس شواهد همان محصول ارزیابی شود.

رشد مژه بعد از اکستنشن چقدر طول می‌کشد؟

مژه‌ها هم‌زمان رشد نمی‌کنند و هر تار در مرحله متفاوتی از چرخه قرار دارد. چرخه طبیعی ریزش و جایگزینی مژه حدود شش تا ده هفته است؛ بازگشت تراکم پس از آسیب ممکن است چند ماه طول بکشد. در شکستگی خفیف، انتظار بازگشت ظاهر قبلی منطقی‌تر است؛ آسیب فولیکول پیش‌آگهی متفاوتی دارد. مقایسه عکس‌های ماهانه در نور یکسان، تغییر طول و تراکم را بهتر از بررسی روزانه نشان می‌دهد.

چه زمانی ریزش مژه پس از اکستنشن به بررسی پزشکی نیاز دارد؟

اگر خط مژه بخش‌های کاملاً خالی پیدا کرده، ریزش ادامه‌دار است یا پوست پلک قرمز، پوسته‌پوسته و متورم شده، بهتر است چشم‌پزشک علت را بررسی کند. درد چشم، ترشح، حساسیت شدید به نور یا تغییر دید به ارزیابی سریع نیاز دارد. گاهی مشکل به التهاب پلک یا بیماری زمینه‌ای مربوط است و صرف استفاده از محلول تقویتی آن را برطرف نمی‌کند.

حفظ نتیجه احیای مژه‌ها و پیشگیری از کم‌پشتی دوباره

برای تثبیت شرایط مناسب رشد مژه بعد از اکستنشن، باید فشار مکانیکی روی مژه‌ها کاهش یابد، پاک‌سازی ملایم ادامه پیدا کند و مصرف هر محصول بر اساس دستور معتبر باشد. بازگشت سریع به اکستنشن سنگین می‌تواند روند بهبود را مختل کند. اگر قصد انجام دوباره اکستنشن را دارید، پس از بهبود کامل مژه‌ها و با انتخاب تارهای سبک و تکنسین باتجربه اقدام کنید. احیای موفق بیش از هر چیز به محافظت از فولیکول‌های سالم و تداوم مراقبت وابسته است.