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ماموریت گوترش در مصر

دبیرکل سازمان ملل گفت که حامل پیامی فوری مبنی بر توقف گسترش جنگ در منطقه است.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۷۶
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گوترش

به گزارش تابناک، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در سفرش به قاهره بر نقش محوری مصر در پیشبرد دیپلماسی، صلح و حفاظت از غیرنظامیان تاکید کرد.

وی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که در سایه تشدید تنش‌ها حامل پیامی مبنی بر نیاز به توقف گسترش جنگ، حفاظت از غیرنظامیان  آماده‌سازی شرایط سیاسی برای دیپلماسی و صلح است.

او افزود که جهان به حل نابرابری که جوامع را چند تکه کرده و توقف درگیری‌ها که رنج انسان‌ها را افزایش داده و جهانی را که از نابرابری رنج می‌برد به سمت اختلافات بیشتر سوق می‌دهد نیاز دارد.

گوترش پیشتر در روز پنجشنبه گفته بود که مصر کشوری مهم در هرگونه تلاش برای حل بحران در خاورمیانه به ویژه در دفاع از حقوق ملت فلسطین است.

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برچسب ها
گوترش دبیرکل سازمان ملل مصر خاورمیانه اسرائیل فلسطین غزه
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