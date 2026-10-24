ماموریت گوترش در مصر

به گزارش تابناک، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در سفرش به قاهره بر نقش محوری مصر در پیشبرد دیپلماسی، صلح و حفاظت از غیرنظامیان تاکید کرد.

وی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که در سایه تشدید تنش‌ها حامل پیامی مبنی بر نیاز به توقف گسترش جنگ، حفاظت از غیرنظامیان آماده‌سازی شرایط سیاسی برای دیپلماسی و صلح است.

او افزود که جهان به حل نابرابری که جوامع را چند تکه کرده و توقف درگیری‌ها که رنج انسان‌ها را افزایش داده و جهانی را که از نابرابری رنج می‌برد به سمت اختلافات بیشتر سوق می‌دهد نیاز دارد.

گوترش پیشتر در روز پنجشنبه گفته بود که مصر کشوری مهم در هرگونه تلاش برای حل بحران در خاورمیانه به ویژه در دفاع از حقوق ملت فلسطین است.