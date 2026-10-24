En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

انفجار یک نفتکش غول‌پیکر در هرمز

گزارش‌های اولیه از وقوع انفجار در تنگه هرمز و احتمال آسیب‌دیدن یک نفتکش غول‌پیکر خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۷۳
| |
2 بازدید
انفجار در تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ گزارش‌های اولیه منتشرشده حاکی از شنیده‌شدن صدای انفجار در تنگه هرمز است؛ گذرگاه راهبردی که بخش مهمی از تجارت دریایی نفت جهان از آن عبور می‌کند.

در این انفجار، یک نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام (VLCC) هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است.

تصویری منتسب به ماهواره Sentinel-۲ منتشر شده که در آن تغییر رنگ تیره‌ای در بخش عقب یک شناور، پشت سازه فرماندهی، مورد توجه قرار گرفته است.

در تصویر دیگری، موقعیت تقریبی گزارش‌شده در محدوده تنگه هرمز روی نقشه مشخص شده است؛ اما اطلاعاتی درباره نام نفتکش، پرچم، مالک، مقصد یا میزان خسارت احتمالی ارائه نشده است.

تنگه هرمز به دلیل نقش تعیین‌کننده در انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی، از حساس‌ترین مسیر‌های دریایی جهان به شمار می‌رود و انتشار هرگونه خبر درباره تهدید امنیت کشتی‌رانی در این منطقه می‌تواند مورد توجه بازار‌های جهانی انرژی قرار گیرد.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
انفجار تنگه هرمز نفت‌خام نفتکش غول پیکر
از گزینه خودخوانده تا ۴ کاندیدای وزارت نفت/ پزشکیان چه‌کسی را جایگزین پاک‌نژاد می‌کند؟
فروش 6.7 میلیون پوندی کاخ ابراهیم گلستان فیلمساز ایرانی!
فاطمیه؛ دو روایت، یک داغ کهن / چرا شیعیان دو بار برای حضرت زهرا(س) عزادار می‌شوند؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شنیده شدن صدای انفجار در ریاض و نجران
انفجار دو سوپرنفتکش متخلف پس از برخورد با مین دریایی
تصاویر دو سوپر تانکر نفتکش که امروز منفجر شدند
درخواست اعدام پسر پزشکیان در حرم امام رضا!  (۱۳۳ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۱۰۶ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد  (۸۰ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۸ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۹ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۵ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
این نوجوان جلیلی و جبلی را شرمنده کرد!  (۴۵ نظر)
تصاویر تاکتیک فریب جنگنده‌های اسرائیل در آسمان عراق  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005sFR
tabnak.ir/005sFR