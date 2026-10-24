به گزارش تابناک؛ گزارش‌های اولیه منتشرشده حاکی از شنیده‌شدن صدای انفجار در تنگه هرمز است؛ گذرگاه راهبردی که بخش مهمی از تجارت دریایی نفت جهان از آن عبور می‌کند.

در این انفجار، یک نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام (VLCC) هنگام خروج از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است.

تصویری منتسب به ماهواره Sentinel-۲ منتشر شده که در آن تغییر رنگ تیره‌ای در بخش عقب یک شناور، پشت سازه فرماندهی، مورد توجه قرار گرفته است.

در تصویر دیگری، موقعیت تقریبی گزارش‌شده در محدوده تنگه هرمز روی نقشه مشخص شده است؛ اما اطلاعاتی درباره نام نفتکش، پرچم، مالک، مقصد یا میزان خسارت احتمالی ارائه نشده است.

تنگه هرمز به دلیل نقش تعیین‌کننده در انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی، از حساس‌ترین مسیر‌های دریایی جهان به شمار می‌رود و انتشار هرگونه خبر درباره تهدید امنیت کشتی‌رانی در این منطقه می‌تواند مورد توجه بازار‌های جهانی انرژی قرار گیرد.

منبع: فارس