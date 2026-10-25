گیتس حتی پیشنهاد می‌کند که جوامع در آینده برخی فعالیت‌ها مانند مراقبت از کودکان، هنر، ورزش و تهیه‌ی غذا را مخصوص انسان‌ها نگه دارند؛ حتی اگر هوش مصنوعی بتواند آنها را بهتر انجام دهد.

به گزارش تابناک؛ بیل گیتس، هم‌بنیان‌گذار مایکروسافت، معتقد است حتی اگر بشر بتواند خطرات هوش مصنوعی را مهار کند، جهان در دو دهه‌ی آینده یکی از پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخ خود را تجربه خواهد کرد. او هشدار می‌دهد که سرعت پیشرفت این فناوری بسیار بیشتر از آمادگی دولت‌ها و جوامع برای مواجهه با پیامدهای آن است.

گیتس در مصاحبه‌ای مفصل با نیلای پتل، سردبیر ورج، هوش مصنوعی را خطرناک‌ترین فناوری ساخته‌شده به دست بشر توصیف کرد. به باور او، توانایی مدل‌های پیشرفته در شناسایی آسیب‌پذیری‌های امنیتی، انجام حملات سایبری و کمک به ساخت عوامل زیستی خطرناک، تهدیدهایی هستند که دیگر نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

گیتس می‌گوید که تنها طی دو تا سه سال آینده، پیامدهای منفی قابل‌توجهی در بازار کار و امنیت سایبری آشکار خواهد شد. او معتقد است مشاغلی مانند پشتیبانی مشتریان، فروش تلفنی و حسابداری به‌تدریج با سیستم‌هایی جایگزین می‌شوند که سریع‌تر، ارزان‌تر و حتی دقیق‌تر از انسان کار می‌کنند.

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به گفته‌ی گیتس، این روند به مشاغل اداری محدود نمی‌ماند. ربات‌های انسان‌نما نیز در آینده می‌توانند ساخت خانه، تولید غذا و حتی انجام جراحی را برعهده بگیرند. او احتمال می‌دهد که طی حدود ۲۰ سال، نیاز اقتصاد به بسیاری از فعالیت‌های انسانی به‌شدت کاهش یابد.

نگرانی گیتس فقط بیکاری نیست

او می‌گوید شغل برای انسان علاوه‌بر درآمد، منبعی برای احساس مفیدبودن، برقراری روابط اجتماعی و داشتن هدف در زندگی است. از دیدگاه او، فراوانی کالاها و خدمات ممکن است جامعه را با پرسشی دشوار مواجه کند: وقتی ماشین‌ها تقریباً همه‌چیز را بهتر انجام می‌دهند، انسان چه نقشی خواهد داشت؟

گیتس حتی پیشنهاد می‌کند که جوامع در آینده برخی فعالیت‌ها مانند مراقبت از کودکان، هنر، ورزش و تهیه‌ی غذا را مخصوص انسان‌ها نگه دارند؛ حتی اگر هوش مصنوعی بتواند آن‌ها را بهتر انجام دهد.

بخش دیگری از مصاحبه به ضرورت قانون‌گذاری اختصاص داشت. گیتس معتقد است مسئولیت ایمنی هوش مصنوعی را نمی‌توان صرفاً به شرکت‌هایی مانند اوپن‌ای‌آی، آنتروپیک و مایکروسافت سپرد. او خواستار نظارت اجباری دولت‌ها بر مدل‌های قدرتمند و جلوگیری از حذف سازوکارهای ایمنی آن‌ها شد.

با وجود هشدارهای شدید، گیتس خود را بدبین به آینده نمی‌داند. او به ظرفیت هوش مصنوعی برای کشف دارو، درمان بیماری‌ها و بهبود آموزش امیدوار است؛ اما تأکید می‌کند که دستیابی به این دستاوردها زمان می‌برد، درحالی‌که برخی آسیب‌ها بسیار زودتر از راه می‌رسند.

به باور او، بزرگ‌ترین چالش بشر عبور از دوره‌ی انتقالی ۲۰ ساله‌ای است که احتمالاً برندگان و بازندگان فراوانی خواهد داشت.

منبع: زومیت