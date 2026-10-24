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رگبار باران در برخی نقاط تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وقوع رگبار باران در برخی نقاط استان همچنین کاهش دما خبر داد.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۵۱
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باران

به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگو‌های هندیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

استان تهران تا روز دوشنبه (۴ آبان) در پاره‌ای از مناطق استان به‌ویژه در مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها رشد ابر و رخداد رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق مورد انتظار است.

شایان ذکر است طی این مدت روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان پیش‌بینی می‌شود همچنین در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بالادست در بعضی ساعت‌ها مه و کاهش دید و در ساعت‌های شب یخبندان موقت سطح زمین مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۳ آبان) کمی ابری تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد گاهی وزش باد شدید و بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۴ آبان) کمی ابری تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد گاهی وزش باد شدید و بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای۲۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

منبع: ایسنا

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رگبار باران هواشناسی وزش باد
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