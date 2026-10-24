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تابناک گزارش می دهد؛

اینترنت، کالای لوکس شد / پول دادیم اما کیفیت نگرفتیم !

تعرفه‌ها بالا رفت، اما کیفیت نه و سرعت دانلود همان است که بود همچنین پایداری شبکه همان است و قطعی‌های ساعات اوج به قوت خود باقی است اما در بازار انحصاری، افزایش قیمت فقط یک طرف دارد و کاربر مجبور است تحت هر شرایطی گرانی را بپذیرد اما در طرف دیگر کیفیت حتی تکان هم نمی خورد.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۴۳
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747 بازدید
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۴
بسته ایرانسل هزینه
پس از افزایش‌های مکرر تعرفه‌ها از ابتدای سال، این بار نوبت به اینترنت ثابت رسید و ایرانسل بسته‌های TD-LTE خود را تا ۴۰ درصد گران کرد که این گرانی‌های زنجیره‌ای در حالی انجام می‌شود که کیفیت شبکه، پایداری اتصال و سرعت دسترسی هیچ تناسبی با هزینه‌های تحمیل‌شده بر مردم ندارد. 
 
قیمت هر گیگابایت اینترنت ثابت در این بسته‌ها به مرز ۳,۷۰۰ تا ۳,۸۰۰ تومان رسیده است گخ با اعمال افزایش ۴۰ درصدی اخیر، فشار بر کاربران خانگی و دورکارانی که وابستگی صددرصدی به اینترنت ثابت دارند، به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

چه کسی افت کیفیت را جبران می‌کند؟

 از ابتدای سال، تعرفه‌های اینترنت هم ثابت و هم همراه در چند مرحله افزایش پیدا کرده است، اما سوال این است که در ازای هر بار گرانی، کاربران چه چیزی دریافت کرده‌اند؟ آیا سرعت دانلود افزایش یافته است؟ و یا اینکه پایداری اتصال در ساعت اوج مصرف بهتر شده است؟ درحالی که افزایش قیمت باید با ارتقای کیفیت، توسعه‌ زیرساخت یا ارائه‌ خدمات نوین همراه باشد اما در بازار انحصاری اینترنت افزایش قیمت فقط یک‌طرفه است و کاربر بیشتر می‌پردازد، اما کیفیت همان یا حتی پایین‌تر می شود. 
 
بسته‌های سالانه‌ ۶۰۰ گیگابایتی یا ۶ ماهه‌ی ۵۰۰ گیگابایتی، با قیمت‌های بیش از ۲ میلیون تومان عرضه می‌شوند که برای یک خانوار معمولی یا یک کسب‌وکار کوچک، این حجم در دنیای مبتنی بر ویدیو، آموزش آنلاین و ابزارهای ابری، بسیار زودتر از موعد تمام می‌شود.
 
همچنین اگر یک خانواده‌ی متوسط ماهانه حداقل به ۱۰۰ گیگابایت اینترنت نیاز داشته باشد، هزینه‌ سالانه‌ ارتباطات ثابت آن‌ها اکنون به ارقام سرسام‌آوری رسیده است ؛آن هم در شرایطی که دستمزدها با تورم همخوانی ندارد.
 

از ابتدای سال چند بار گران شد؟

شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای ارائه‌دهنده‌ی اینترنت ثابت TD-LTE و ADSL/VDSL، به بهانه‌ توسعه‌ زیرساخت و تورم تجهیزات همواره راهی برای افزایش قیمت مطرح می‌کند؛ این درحالی است که اگر از ابتدای سال تاکنون تعرفه‌ها چندین بار در قالب‌های مختلف و افزایش‌های درصدی بالا رفته است و سوال این است که پس چرا هنوز کاربران در بسیاری از مناطق شهری با افت سرعت، قطعی‌های مکرر و نبود پورت خالی مواجه می شوند و یا اینکه توسعه‌ زیرساخت کجای شبکه اتفاق افتاده که کاربر آن را حس نمی‌کند؟
 
همچنین وقتی کاربر هزینه‌ی بسته‌ گران‌قیمت ۴۰ درصد اضافه‌شده را می‌پردازد، انتظار دارد دست کم پهنای باند پایدار دریافت کند اما افت سرعت به نصف یا یک‌سوم در ساعات پرتردد، مصداق بارز عدم تناسب خدمات با قیمت است.
 
بنابراین تناسب افزایش قیمت با کیفیت اتصال رعایت نشده ، و شفافیت در هزینه‌کرد درآمد حاصل از گرانی هم دارای ابهام است ضمن اینکه توسعه‌ متوازن زیرساخت در همه‌ی مناطق ضعیف عمل کرده و پاسخ‌گویی به افت کیفیت و قطعی‌ها وضعیت نامناسبی داشته است و حقوق مصرف‌کننده در حجم و قیمت رعایت نشده است .

سوالاتی که مخابرات باید پاسخ دهد!

بهتر است مخابرات به عنوان نهاد رگولاتور به این سوالات پاسخ دهد که اولا از ابتدای سال تاکنون، تعرفه‌های اینترنت ثابت چند درصد و در چند مرحله افزایش یافته است؟ ثانیا درآمد حاصل از افزایش‌های مکرر تعرفه، دقیقاً صرف چه پروژه‌هایی در توسعه‌ی زیرساخت شده است و گزارش پیشرفت آن کجاست؟ ثالثا با چه منطقی در شرایط افت کیفیت و قطعی‌های مکرر، مجوز افزایش ۴۰ درصدی قیمت صادر می‌شود؟
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
4
پاسخ
تابناک عزیز : یک سئوال مهم از نویسنده !!!!!!!!! وقتی قانون ورود نمیکنه!!!!!!!!! و هیچ مسئولی در مجموعه پایین دست و بالا دست این امور پاسخگو نیست !!!!!!!!!!! وقتی این مطالب طی سالیان 10 بار توسط هر رسانه جمعی پیگری شده و همچنان پاشنه روی یک در میچرخد !!!!!!!! این مقاله که تکرار مکررات هست چرا باید وقت شنونده و خوانندگان را هدر دهد!!!! شاید هم بار اول هست و مسئولان ذی ربط بی خبر از این مشکلات پیش پا افتاده !!!!!!!!! شاید هم قرار نیست اصلا اتفاق و گشایش در کار باشد به علت تدابیر امنیتی و جمعی کشور !!!!!!!!!! پس دلیل تکرار چیست!!!!!!
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
6
پاسخ
برای اینترنتی که 70 درصدش فیلتره پول هم باید بدیم
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
بله موقعی که اینترنت قطع میشه همین سرویس دهندگان چه ثابت و چه همراه میگن ما مقصر نیستیم و البته هم درست میگن ولی به هر حال باید سازوکاری مشخص بشه که خسارت مصرف کننده رو چه کسی باید پرداخت کنه؟ بارها مشاهده شده بعد از قطعی های چند روزه فقط دولت گفته 2 گیگ اینترنت رایگان بگیرید. صدها گیگ اینترنت مردم سوخته با دادن 2 گیگ میخوان جبران کنن. بله شرایط کشور رو درک میکنیم اما باید ارگانی باشه که خسارت مردم رو پرداخت کنه یانه؟ تو گرفتن پول همه مشتاقن اما تو پس دادن پول میگن تقصیر ما نبود
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
بهترین کار جز در مواردی که واقعا ضروریه یا کسب و کار به داشتن اینترنت متکی هست نخریدنه یا بسته های کم حجم خریدن فقط برای امور بانکی و ضروریه.نخریم تا بهمون زور نگن بسته یک گیگ رو بجای سه گیگ نفروشن.
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