مصدومیت یک دانش‌آموز در دهبکری بم، با ورود دادستانی و تعلیق معلم مرتبط با حادثه، وارد مرحله تازه‌ای شد؛ بررسی‌ها برای روشن شدن ابعاد ماجرا ادامه دارد.

به گزارش تابناک؛ انتشار خبر مصدومیت یک دانش‌آموز در منطقه دهبکری شهرستان بم در پی حادثه‌ای مرتبط با تنبیه بدنی منتسب به معلم، نگرانی‌هایی را درباره امنیت دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی به وجود آورده است؛ حادثه‌ای که ابعاد مختلف آن از سوی آموزش و پرورش و دستگاه قضایی در حال بررسی است.

در پی این اتفاق، دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان بم به موضوع ورود کرده و پرونده قضایی تشکیل شده است. همچنین مدیر آموزش و پرورش شهرستان بم از اعزام تیم‌های حراست و بازرسی به مدرسه محل حادثه و تعلیق معلم از حضور در کلاس درس تا طی مراحل قانونی خبر داده و تأکید کرده است که با هرگونه تخلف احتمالی در زمینه نقض کرامت انسانی دانش‌آموزان، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

روایت مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان بم از حادثه

حسام فراهانی، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان بم، با اشاره به وقوع این حادثه در روز چهارشنبه اظهار کرد: ما نیز از این اتفاق تلخ ناراحت شدیم و در همان ساعات اولیه، بیانیه رسمی آموزش و پرورش شهرستان بم در فضای مجازی منتشر شد. همچنین تیم‌های حراست و بازرسی اداره برای بررسی موضوع به دهبکری و مدرسه محل حادثه اعزام شدند.

وی با تشریح چگونگی وقوع حادثه گفت: در زمان زنگ تربیت‌بدنی، دانش‌آموزان مشغول بازی بودند و کلاس درس یکی از همکاران نیز در حال برگزاری بود. بر اساس اطلاعات اولیه، اختلافی که میان دانش‌آموزان در زمین ورزش ایجاد شده بود، به داخل سالن کشیده شد و در جریان کشمکش‌های پیش‌آمده، یکی از دانش‌آموزان به در برخورد کرد. در ادامه، شش دانش‌آموز به داخل کلاس پرتاب شدند و اتفاق ناگواری رخ داد.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان بم با اشاره به ادامه بررسی‌ها افزود: تحقیقات درباره این حادثه در حال انجام است و پس از تکمیل بررسی‌ها، اطلاعات دقیق‌تر از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

فراهانی درباره اقدامات انجام‌شده در خصوص معلم مرتبط با حادثه تصریح کرد: این همکار فعلاً از حضور در کلاس درس تعلیق شده و مراحل قانونی رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار دارد. وی روز پنجشنبه به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده است و پس از تکمیل مستندات، درباره تخلف احتمالی و افراد مرتبط تصمیم‌گیری خواهد شد.

با زیرپا گذاشتن کرامت انسانی دانش‌آموزان مماشات نمی‌کنیم

وی با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت انسانی دانش‌آموزان گفت: به خانواده‌ها اطمینان می‌دهیم که آموزش‌وپرورش شهرستان بم، استان کرمان و مجموعه آموزش‌وپرورش کشور در برابر زیرپا گذاشتن کرامت انسانی دانش‌آموزان مماشات نخواهند کرد و با چنین تخلفاتی در چارچوب قانون برخورد جدی می‌شود. خط قرمز ما تنبیه بدنی دانش‌آموزان است و هرگونه تخلف احتمالی باید از سوی مراجع قانونی و ذی‌صلاح بررسی شود.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان بم همچنین با اشاره به ضرورت تفکیک رفتار احتمالی یک همکار از تلاش‌های مجموعه فرهنگیان تأکید کرد: اگر کوتاهی یا تخلفی از سوی یکی از همکاران صورت گرفته باشد، موضوع در حال بررسی است و مطابق قانون با آن رسیدگی خواهد شد؛ با این حال، نباید اتفاق رخ‌داده موجب نادیده گرفتن اهمیت و زحمات سایر معلمان شود.

ورود دستگاه قضایی به پرونده

در همین رابطه، پیش از این حمید حسنی‌نیا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم، از تشکیل پرونده قضایی درباره مصدومیت دانش‌آموز دهبکری خبر داد و اظهار کرد: در پی انتشار گزارش این حادثه، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و ابعاد آن با هدف صیانت از حقوق دانش‌آموز و بررسی مسئولیت‌های قانونی افراد مرتبط در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: محیط آموزشی باید فضایی امن برای یادگیری و رشد دانش‌آموزان باشد و هرگونه رفتار مغایر با کرامت انسانی و ضوابط قانونی، در صورت احراز، باید از مسیر قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. تصمیم قضایی نیز بر اساس نتایج تحقیقات، مستندات و با رعایت حقوق قانونی تمامی افراد مرتبط اتخاذ خواهد شد.

منبع: تسنیم