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کد خبر:۱۴۰۰۱۳۶
کد خبر:۱۴۰۰۱۳۶
2615 بازدید
نظرات: ۱۸
نبض خبر

ویدیوی بامزه از انگلیسی صحبت کردن همتی

ویدیوی بامزه از انگلیسی صحبت کردن عبدالناصر همتی استاد دانشگاه و رئیس بانک مرکزی که سوژه فضای مجازی شده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عبدالناصر همتی ویدیو انگلیسی صحبت کردن فیلم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۸
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
2
14
پاسخ
وای وای
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
خداييش چند درصد از ماهايي كه مياييم ببينيم چطور حرف ميزنه بلديم انگليسي صحبت كنيم كه داريم به اين بنده خدا كه كامل مسلط ولي لهجه اش بد گير ميديم؟!!!
باز هم خيلي خوبه كه بلده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اما باحاله اقای همتی دمش گرم بیا گفتگوی خبری دلمون برات تنگ شده کمی بخندیم
مرتضی محمدیها
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
4
10
پاسخ
با کسی کار ندارم ولی برای خودم خیلی متاسفم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
از اينكه مثل ايشون هم بلد نيستي؟!
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
3
10
پاسخ
ترکی می‌گفت بهتر بود مثل پزشکیان
nima
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
3
20
پاسخ
این بامزه نیست، این شرم آوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
4
9
پاسخ
خیلی وزیرای جدید و قدیم در همین حد هم بلد نیستن ....الکی بزرگش نکنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
دنبال درس ویاد گیری نبودن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
3
7
پاسخ
بعد این میخواد بورس دلار درست کنه از حال وضعش معلومه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
1
2
پاسخ
یسسسس، چه خبم یسسسسس
با لهجه اصفهانی !!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
لهجه ترکی است نه اصفهانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
3
7
پاسخ
کجاش بامزه هست؟؟
باز خوبه نگفتی تقصیر جلیلیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
5
4
پاسخ
از اينكه يك وزير ديگه هم به زبان انگليسي مسلطه خوشحالم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
یک وزیر دیگه فرانچسکو بازیش گرفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
2
3
پاسخ
خوب صحبت میکنه مفهوم را رساند و مصاحبه گر متوجه منظورشان شد
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