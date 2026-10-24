ویدیوی بامزه از انگلیسی صحبت کردن همتی

هواپیماهای نیروی هوایی فیلیپین در جریان یک تمرین، به‌طوری خطرناک به...

ویدیوی بامزه از انگلیسی صحبت کردن عبدالناصر همتی استاد دانشگاه و رئیس...

گابریلا رودریگز تیزوکو، 18 ساله، پس از سقوط از یک وسیله بازیِ در حال...

عدم کنترل یک دستگاه خودروی حامل میلگرد در بلوار طالقانی شمالی کرج به...

حمله تروریست‌‎ها به یک کلیسا در استان الکرک اردن تاکید کرد که 19 کشته و...

بنابر اعلام روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، از ابتدای امروز دو سوپر نفتکش...

تجزیه طلبان بلوچ پاکستان به یک خودروی انتحاری یکی از مقرهای ارتش پاکستان...

برخی منابع خارجی مدعی پرتاب موشک و احتمالاً تمرین موشکی نیروهای مسلح...

یک بطری شیشه‌ای در جریان بازدید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از...

در زمان بمباران کجا و چگونه پناه بگیریم تا در مقابل موج و ترکش انفجار...