نبض خبر
ویدیوی بامزه از انگلیسی صحبت کردن همتی
ویدیوی بامزه از انگلیسی صحبت کردن عبدالناصر همتی استاد دانشگاه و رئیس بانک مرکزی که سوژه فضای مجازی شده را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:نبض خبر عبدالناصر همتی ویدیو انگلیسی صحبت کردن فیلم
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۸
وای وای
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
باز هم خيلي خوبه كه بلده
ناشناس| |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
با کسی کار ندارم ولی برای خودم خیلی متاسفم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
خیلی وزیرای جدید و قدیم در همین حد هم بلد نیستن ....الکی بزرگش نکنید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
یسسسس، چه خبم یسسسسس
با لهجه اصفهانی !!!
با لهجه اصفهانی !!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
از اينكه يك وزير ديگه هم به زبان انگليسي مسلطه خوشحالم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲