محمدرضا طالبی به شهادت رسید+عکس
محمدرضا طالبی، بسیجی حافظ امنیت که در جریان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ مجروح شده بود، به کاروان شهدا پیوست.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۳۲| |
12378 بازدید
به گزارش تابناک؛ محمدرضا طالبی، بسیجی حافظ امنیت که در جریان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ مجروح شده بود، به کاروان شهدا پیوست.شهید طالبی ۱۹ دیماه در حمله اغتشاشگران در منطقه ۷ تهران بهشدت مجروح شده و به کما رفته بود.این شهید از بسیجیان ناحیه شهید مطهری سپاه محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ بود.
منبع: فارس
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۶
روحشون شاد و یادشون گرامیباد، خداوند به خانواده ایشان صبر و شکیبایی در این غم بزرگ عنایت فرماید و روح این شهید عزیز متعالی باد ، به برکت فاتحه و صلوات
روحشان شاد واقعا اون فتنه و شهادت مظلومانه بچه های نظامی دردناک بود لعنت خدا بر داعش داخلی و خارجی
کی بوده؟
پاسخ ها
امیر| |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
ناشناس| |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲