محمدرضا طالبی به شهادت رسید+عکس

محمدرضا طالبی، بسیجی حافظ امنیت که در جریان اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ مجروح شده بود، به کاروان شهدا پیوست.

به گزارش تابناک؛ محمدرضا طالبی، بسیجی حافظ امنیت که در جریان اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ مجروح شده بود، به کاروان شهدا پیوست.شهید طالبی ۱۹ دی‌ماه در حمله اغتشاشگران در منطقه ۷ تهران به‌شدت مجروح شده و به کما رفته بود.این شهید از بسیجیان ناحیه شهید مطهری سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ بود.

منبع: فارس