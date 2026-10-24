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محمدرضا طالبی به شهادت رسید+عکس

محمدرضا طالبی، بسیجی حافظ امنیت که در جریان اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ مجروح شده بود، به کاروان شهدا پیوست.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۳۲
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12378 بازدید
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۱۶
محمدرضا طالبی

به گزارش تابناک؛ محمدرضا طالبی، بسیجی حافظ امنیت که در جریان اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ مجروح شده بود، به کاروان شهدا پیوست.شهید طالبی ۱۹ دی‌ماه در حمله اغتشاشگران در منطقه ۷ تهران به‌شدت مجروح شده و به کما رفته بود.این شهید از بسیجیان ناحیه شهید مطهری سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ بود.

منبع: فارس

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برچسب ها
محمدرضا طالبی حافظ امنیت شهادت اغتشاشگران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
68
115
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
67
106
پاسخ
روحش شاد
ظهرابی، مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
63
96
پاسخ
روحشون شاد و یادشون گرامیباد، خداوند به خانواده ایشان صبر و شکیبایی در این غم بزرگ عنایت فرماید و روح این شهید عزیز متعالی باد ، به برکت فاتحه و صلوات
عسکری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
57
95
پاسخ
روحشان شاد واقعا اون فتنه و شهادت مظلومانه بچه های نظامی دردناک بود لعنت خدا بر داعش داخلی و خارجی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
31
99
پاسخ
انشالله در آن دنیا به آنچه لایقش هست برسد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
33
41
پاسخ
کی بوده؟
پاسخ ها
امیر
| Turkiye |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
مرد بوده فهمیدی مرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
یک نفری که جونشو داد تا من و تو امنیت داشته باشیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
40
51
پاسخ
با صلحا محشور بشه، انشاالله
SAMAN
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
31
45
پاسخ
روح شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
30
48
پاسخ
ا ن شالله بهترینها در جهان آخرت نصیبش شود
حسین
|
United States of America
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
31
43
پاسخ
روحت شاد مرد باغیرت راحت ادامه دارد محمد رضا جان شما جاودانه شدی دست مارو هم بگیر ❤️🌹🌹 اللهم عجل لولیک فرج
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