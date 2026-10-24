عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین نشست مجلس با شیوه ترکیبی جدید از فردا برگزار می‌شود؛ بنابراین، یک‌سوم نمایندگان، حضوری و سایر نمایندگان برخط در جلسه شرکت می‌کنند.

به گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، از برگزاری نخستین جلسه علنی مجلس به‌صورت ترکیبی و با شیوه‌ای جدید در روز یکشنبه 3 آبان خبر داد.

وی افزود: در این شیوه، یک‌سوم نمایندگان به‌صورت حضوری در صحن مجلس حضور خواهند داشت و سایر نمایندگان از طریق تبلت و به‌صورت برخط در جلسات شرکت می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره نحوه تقسیم‌بندی نمایندگان برای حضور در جلسات نیز گفت: نمایندگان به سه گروه تقسیم شده‌اند؛ یک گروه به‌صورت حضوری در صحن مجلس حضور خواهند داشت و 2 گروه دیگر به‌صورت وبیناری در جلسات شرکت می‌کنند.

سلیمی در ادامه گفت: تقسیم‌بندی نمایندگان و نحوه حضور یا اتصال آنان به جلسات، به اطلاع نمایندگان رسیده است. همچنین رؤسا و سخنگویان کمیسیون‌های مرتبط با موضوعات مطرح‌شده، در جلسات مربوط حضور خواهند داشت.

وی افزود: البته به این شکل نیست که جلسه وبیناری اصلا تشکیل نشود، بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، حدود چهار جلسه در ماه به این شیوه برگزار خواهد شد.

به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس، جلسه حضوری، هم از نظر سرعت و هم از نظر کیفیت اهمیت دارد. مجلس جای مشورت است و نمایندگان باید با یکدیگر مشورت کنند تا به یک تصمیم برسند و هیچ شیوه‌ای جایگزین جلسه حضوری مجلس نخواهد شد.

سلیمی با اشاره به شرایط اضطراری کشور، ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط، روند برگزاری جلسات به حالت عادی بازگردد.

منبع: فارس