مجازات دستکاری پلاک خودرو چیست؟

به گزارش تابناک؛ احسان مومنی معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اهمیت پلاک در شناسایی وسایل نقلیه اظهار داشت: پلاک وسیله نقلیه، علاوه بر شناسایی مالک و ثبت و پیگیری تخلفات رانندگی، در کشف جرائم و برقراری نظم و امنیت در معابر نقش دارد.

وی افزود: دستکاری، مخدوش کردن یا پوشاندن پلاک می‌تواند امکان شناسایی خودرو و پیگیری تخلفات را مختل کند و زمینه انجام تخلفات رانندگی و حرکات مخاطره‌آمیز را فراهم آورد. از این رو، پلیس راهور برخورد با این تخلفات را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.

این مقام انتظامی با استناد به ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: دستکاری یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه جرم محسوب می‌شود و برای آن ۶ ماه تا یک سال حبس پیش‌بینی شده است.

تشکیل قرارگاه ویژه کنترل و برخورد با تخلفات پلاک

مومنی با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه کنترل و برخورد با تخلفات پلاک در پایتخت گفت: در قالب این طرح، مأموران مشخصی در مناطق مختلف تهران مسئول شناسایی و برخورد با این تخلفات شده‌اند تا با اجرای قانون، از تضییع حقوق شهروندان و برهم خوردن نظم و امنیت معابر جلوگیری شود.

آمار برخورد با تخلفات پلاک در پایتخت

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح آمار برخورد با تخلفات پلاک در مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این ماه بیش از ۷۳ هزار فقره تخلف پلاک اعمال قانون شده است که بیش از ۲۴ هزار فقره آن مربوط به موتورسیکلت‌سواران و بیش از ۴۹ هزار فقره مربوط به خودرو‌ها بوده است.

وی همچنین از رفع اثر بیش از ۲۲ هزار مورد پوشش پلاک در مهرماه خبر و ادامه داد: در این موارد، با تذکر مأموران پلیس، پوشش پلاک در محل برطرف شده است.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگبا اشاره به آمار تجمیعی از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه گفت: در این مدت بیش از ۲۷۱ هزار فقره تخلف پلاک اعمال قانون شده که بیش از ۱۰۸ هزار فقره مربوط به موتورسیکلت‌ها و بیش از ۱۶۳ هزار فقره مربوط به خودرو‌ها بوده است.

وی افزود: همچنین در این بازه زمانی حدود ۲۹ هزار مورد از تخلفات پلاک موتورسیکلت‌ها و بیش از ۶۷ هزار مورد از تخلفات پلاک خودرو‌ها رفع اثر شده است.

انتقال خودرو به پارکینگ در صورت دستکاری پلاک

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح نحوه برخورد با متخلفان گفت: در قرارگاه کنترل تخلفات پلاک برای برخی رانندگان متخلف کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شود، اما در موارد دستکاری و مخدوش کردن پلاک، وسیله نقلیه سریعا به پارکینگ منتقل و برای متخلف پرونده تشکیل می‌شود تا به مراجع قضایی معرفی شود.

وی ادامه داد: افرادی که به دلیل دستکاری پلاک به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، علاوه بر پرداخت جریمه مربوط به تخلفات پلاک، باید جریمه تخلفاتی را نیز که با پلاک دستکاری‌شده مرتکب شده‌اند، پرداخت کنند.

مراحل شناسایی و ثبت تخلفات پلاک

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ درباره مراحل شناسایی و ثبت تخلفات پلاک توضیح داد: مأموران پس از مشاهده تخلف، آن را با قوانین و مقررات تطبیق می‌دهند و برای احراز مشخصات خودرو و راننده یا مالک اقدام می‌کنند. سپس مستندات تصویری تخلف با استفاده از تجهیزات هوشمند ثبت و اطلاعات مربوط به زمان، مکان و مشخصات متخلف در پایگاه داده تعیین‌شده درج می‌شود.

وی افزود: پس از ثبت مستندات، در صورت امکان، پوشش پلاک در محل برطرف و تخلف اعمال قانون می‌شود. جریمه فعلی این تخلف ۷۰۰ هزار تومان است و مأموران نیز صورت‌جلسه مربوطه را تنظیم می‌کنند.

نحوه برخورد با متخلفانی که به کلاس‌های بازآموزی معرفی می‌شوند

مومنی با اشاره به سازوکار برخورد با متخلفانی که به کلاس‌های بازآموزی معرفی می‌شوند، گفت: حضور فرد در کلاس در بانک اطلاعاتی طرح پلاک ثبت می‌شود و در صورت تکرار تخلف، پرونده وی دوباره به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت عدم حضور متخلف در کلاس آموزشی، ابتدا به او فرصت داده می‌شود و پیامک یادآوری برای شرکت در کلاس ارسال خواهد شد؛ اما در صورت تداوم بی‌توجهی، پرونده تشکیل می‌شود و شکایت مربوط به پلاک وسیله نقلیه ثبت خواهد شد. در این شرایط، هر زمان فرد برای دریافت خدمات از پلاک وسیله نقلیه استفاده کند، امکان معرفی او به مراجع قضایی وجود دارد.

گزارش تخلفات پلاک از طریق پلیس من و ۱۱۰

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با تأکید بر اینکه دستکاری و مخدوش کردن پلاک، جرم و فراتر از تخلف راهنمایی و رانندگی است، اظهار داشت: هدف از تشکیل قرارگاه ویژه این است که تخلفات پلاک به صفر برسد و با کاهش تخلفات حادثه‌ساز و تصادفات، نظم و امنیت به معابر پایتخت بازگردد.

وی از شهروندان خواست، در صورت مشاهده تخلفات پلاک، موضوع را از طریق سامانه «پلیس من» یا تماس با شماره ۱۱۰ و ارسال عکس و مستندات گزارش کنند.

منبع: همشهری آنلاین