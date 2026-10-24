به گزارش تابناک؛ قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و مدل‌های مختلف از گوشی‌های اقتصادی تا پرچمدارهای گران‌قیمت در بازه‌های قیمتی متفاوت عرضه می‌شوند.

با بودجه ۲۰۰ میلیون تومان، امکان خرید برخی از گوشی‌های پیشرفته بازار وجود دارد؛ انتخاب نهایی به برند، مدل و ظرفیت حافظه گوشی بستگی دارد.

آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر می‌بینید؛