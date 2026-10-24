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قیمت روز گوشی‌های پرفروش بازار

قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و مدل‌های مختلف از گوشی‌های اقتصادی تا پرچمدارهای گران‌قیمت در بازه‌های قیمتی متفاوت عرضه می‌شوند.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۲۳
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قیمت روز گوشی‌های پرفروش بازار

به گزارش تابناک؛ قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و مدل‌های مختلف از گوشی‌های اقتصادی تا پرچمدارهای گران‌قیمت در بازه‌های قیمتی متفاوت عرضه می‌شوند.

با بودجه ۲۰۰ میلیون تومان، امکان خرید برخی از گوشی‌های پیشرفته بازار وجود دارد؛ انتخاب نهایی به برند، مدل و ظرفیت حافظه گوشی بستگی دارد.

آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر می‌بینید؛ 

قیمت روز گوشی در بازار موبایل
گوشی مدل
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) 43 میلیون تومان
گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) 45 میلیون و 700 هزار تومان
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) 62 میلیون و 900 هزار تومان
گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) 76 میلیون و 200 هزار تومان
گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 99 میلیون و 800 هزار تومان
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 101 میلیون و 400 هزار تومان
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 113 میلیون تومان
گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) 112 میلیون تومان
گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) 123 میلیون تومان
گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) 166 میلیون و 200 هزار تومان
گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 137 میلیون و 500 هزار تومان
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 229 میلیون تومان
گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 248 میلیون و 700 هزار تومان
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 374 میلیون و 300 هزار تومان
گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 499 میلیون تومان
پوکو C71 (128 گیگابایت) 48 میلیون و 500 هزار تومان
ردمی ۱۵C (256 گیگابایت) 74 میلیون تومان
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) 87 میلیون و 500 هزار تومان
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) 99 میلیون و 500 هزار تومان
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)  135 میلیون تومان
ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) 98 میلیون تومان
ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) 128 میلیون و 200 هزار تومان

ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) 

 190 میلیون تومان
ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) 75 میلیون و 500 هزار تومان
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) 155 میلیون تومان 
پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) 199 میلیون تومان
ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) 45 میلیون و 900 هزار تومان
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) 70 میلیون تومان
پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) 75 میلیون و 100 هزار تومان
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت)

166 میلیون تومان
ردمی A۵ (64 گیگابایت) 40 میلیون تومان
ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) 54 میلیون تومان
پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) 53 میلیون  و 900 هزار تومان
آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت)

225 میلیون و 100 هزار تومان
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)

240 میلیون تومان
آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 280 میلیون تومان
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 358 میلیون و 200 هزار تومان
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 373 میلیون تومان
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 500 میلیون تومان 
آیفون ۱۷ نسخه CH نات‌اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) 399 میلیون و 500 هزار تومان
آیفون ۱۷ پرو نسخه  ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 520 میلیون تومان
آیفون ۱۷ پرومکس نسخه  ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 559 میلیون و 500 هزار تومان

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
علی
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
این قیمتا شبیه یه شوخی تلخه. انگار بعد از 300 سال از غار در اوده باشیم.
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