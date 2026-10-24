قیمت روز گوشیهای پرفروش بازار
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و مدلهای مختلف از گوشیهای اقتصادی تا پرچمدارهای گرانقیمت در بازههای قیمتی متفاوت عرضه میشوند.
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به گزارش تابناک؛ قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و مدلهای مختلف از گوشیهای اقتصادی تا پرچمدارهای گرانقیمت در بازههای قیمتی متفاوت عرضه میشوند.
با بودجه ۲۰۰ میلیون تومان، امکان خرید برخی از گوشیهای پیشرفته بازار وجود دارد؛ انتخاب نهایی به برند، مدل و ظرفیت حافظه گوشی بستگی دارد.
آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
|گوشی
|مدل
|گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت)
|43 میلیون تومان
|گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت)
|45 میلیون و 700 هزار تومان
|گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت)
|62 میلیون و 900 هزار تومان
|گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت)
|76 میلیون و 200 هزار تومان
|گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|99 میلیون و 800 هزار تومان
|گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|101 میلیون و 400 هزار تومان
|گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|113 میلیون تومان
|گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت)
|112 میلیون تومان
|گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت)
|123 میلیون تومان
|گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت)
|166 میلیون و 200 هزار تومان
|گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|137 میلیون و 500 هزار تومان
|گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|229 میلیون تومان
|گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|248 میلیون و 700 هزار تومان
|گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|374 میلیون و 300 هزار تومان
|گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|499 میلیون تومان
|پوکو C71 (128 گیگابایت)
|48 میلیون و 500 هزار تومان
|ردمی ۱۵C (256 گیگابایت)
|74 میلیون تومان
|ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت)
|87 میلیون و 500 هزار تومان
|ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت)
|99 میلیون و 500 هزار تومان
|ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)
|135 میلیون تومان
|ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت)
|98 میلیون تومان
|ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت)
|128 میلیون و 200 هزار تومان
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)
|190 میلیون تومان
|ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت)
|75 میلیون و 500 هزار تومان
|پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت)
|155 میلیون تومان
|پوکو X8 پرو (512 گیگابایت)
|199 میلیون تومان
|ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت)
|45 میلیون و 900 هزار تومان
|پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت)
|70 میلیون تومان
|پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت)
|75 میلیون و 100 هزار تومان
|پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت)
|
166 میلیون تومان
|ردمی A۵ (64 گیگابایت)
|40 میلیون تومان
|ردمی A7 پرو (128 گیگابایت)
|54 میلیون تومان
|پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت)
|53 میلیون و 900 هزار تومان
|آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت)
|
225 میلیون و 100 هزار تومان
|آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|
240 میلیون تومان
|آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|280 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|358 میلیون و 200 هزار تومان
|آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|373 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|500 میلیون تومان
|آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت)
|399 میلیون و 500 هزار تومان
|آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|520 میلیون تومان
|آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|559 میلیون و 500 هزار تومان
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