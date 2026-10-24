فرمول جدید محاسبه معوقات بازنشستگان+جزییات

سازمان تأمین اجتماعی زمان واریز معوقات فروردین بازنشستگان را اعلام کرد. مبلغ پرداختی به هر بازنشسته بر اساس حکم حقوقی و میزان افزایش مستمری او محاسبه می‌شود و برای افراد مختلف متفاوت خواهد بود.

به گزارش تابناک؛ زمان پرداخت معوقات حقوق اردیبهشت ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی مشخص شد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی این سازمان، معوقات مربوط به مابه‌التفاوت افزایش سالانه حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی، چهارشنبه ششم آبان‌ماه پرداخت خواهد شد.

تاریخ واریز معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است معوقات مربوط به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برای حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر، روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه واریز می‌شود.

این پرداخت شامل مابه‌التفاوت افزایش سالانه حقوق و مرحله سوم متناسب‌سازی است؛ مبالغی که پرداخت آنها به دلیل تأخیر در تأمین منابع مالی با وقفه مواجه شده بود.

معوقات اردیبهشت شامل چه پرداخت‌هایی است؟

بر اساس اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی، معوقات اعلام‌شده به دو بخش مربوط می‌شود: مابه‌التفاوت افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و مبالغ مربوط به مرحله سوم متناسب‌سازی در اردیبهشت ۱۴۰۵.

بنابراین، موضوع این اطلاعیه پرداخت معوقات همین دوره است و نباید آن را با حقوق ماهانه بازنشستگان یا سایر مطالبات احتمالی اشتباه گرفت.

علت تأخیر در پرداخت معوقات چه بود؟

سازمان تأمین اجتماعی با عذرخواهی از تأخیر پیش‌آمده، محدودیت‌های تأمین منابع مالی و ناترازی میان منابع و مصارف را از دلایل این وقفه اعلام کرده است.

در اطلاعیه این سازمان همچنین به پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی بانک مرکزی برای تسریع و تسهیل تأمین منابع مورد نیاز اشاره شده است. بر اساس اعلام رسمی، پرداخت معوقات با اتکا به اقدامات انجام‌شده در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

فرمول ساده محاسبه معوقات اردیبهشت

برای محاسبه تقریبی می‌توان از این فرمول استفاده کرد:

مبلغ صحیح حقوق اردیبهشت براساس حکم جدید

منهای مبلغی که واقعاً در اردیبهشت دریافت شده = معوقات تقریبی اردیبهشت

به‌عنوان مثال، اگر طبق حکم جدید یک بازنشسته باید در اردیبهشت ۲۲ میلیون تومان دریافت می‌کرد، اما ۱۹.۵ میلیون تومان به حسابش آمده باشد:

۲۲ میلیون − ۱۹.۵ میلیون = ۲.۵ میلیون تومان

در این مثال، مابه‌التفاوت تقریبی اردیبهشت حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

این فقط یک نمونه محاسباتی است و رقم واقعی هر شخص باید از روی حکم و فیش حقوقی خودش بررسی شود.

چرا مبلغ معوقات برای همه یکی نیست؟

چند عامل روی مبلغ نهایی اثر دارد:

تأمین اجتماعی در توضیح افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ اعلام کرده اصل مستمری حداقل‌بگیران تا سقف تعیین‌شده ۶۰ درصد افزایش یافته و برای سایر سطوح، افزایش ۴۵ درصد به‌علاوه مبلغ ثابت در نظر گرفته شده است. این افزایش روی «اصل مستمری» اعمال می‌شود، نه لزوماً کل مبلغ خالص دریافتی.

آیا همه بازنشستگان چند میلیون تومان معوقه دارند؟

نه. اعدادی مانند ۲ میلیون، ۳ میلیون یا ۵ میلیون تومان که در برخی کانال‌ها منتشر می‌شود، نمی‌تواند برای همه بازنشستگان درست باشد.

میزان مابه‌التفاوت بسته به مبلغ مستمری، سطح حقوق و متناسب‌سازی هر فرد متفاوت است و خود منابع تازه نیز تأکید کرده‌اند که یک رقم واحد برای همه وجود ندارد.

معوقات فروردین چقدر بود؟

معوقات فروردین مربوط به همین افزایش سالانه و مرحله سوم متناسب‌سازی بود و پرداخت آن از ۹ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شد.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد این پرداخت برای حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر انجام شد و در ۱۷ شهریور به پایان رسید.

بازنشستگان چگونه اخبار واریز را پیگیری کنند؟

بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای پیگیری اخبار رسمی مربوط به پرداخت معوقات و سایر مطالبات خود می‌توانند به وب‌سایت سازمان تأمین اجتماعی به نشانی http://Tamin.ir یا صفحات رسمی این سازمان با شناسه Tamin_Media مراجعه کنند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش‌شماره و از سراسر کشور، به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی پرسش‌های بیمه‌شدگان، بازنشستگان و سایر ذی‌نفعان است.

با توجه به اعلام سازمان، تاریخ تعیین‌شده برای پرداخت معوقات اردیبهشت ۱۴۰۵، چهارشنبه ششم آبان‌ماه است؛ بازنشستگان برای اطلاع از جزئیات اجرایی و پیگیری وضعیت پرداخت باید اطلاعیه‌های رسمی سازمان را دنبال کنند.

منبع: نورنیوز