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ترامپ: بعد از ایران، به سراغ کوبا می‌رویم

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به برنامه واشنگتن برای کوبا، اعلام کرد آمریکا پس از پایان جنگ با ایران و در مسیر بازگشت از این درگیری، به سراغ هاوانا خواهد رفت.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۱۲
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رئیس جمهور آمریکا

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در یک گردهمایی در ایالت فلوریدا گفت: «در مسیر بازگشت از ایران، به مسئله کوبا رسیدگی خواهیم کرد؛ سپس مارکو روبیو را برای نهایی کردن توافق می‌فرستیم.»

روابط آمریکا و کوبا در پی تداوم فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت ترامپ بر هاوانا، با تنش فزاینده‌ای همراه شده است؛ این در حالی است که همچنان مشخص نیست دو کشور تا چه اندازه به توافق نزدیک هستند.

ترامپ پیش‌تر نیز گفته بود دولتش به‌دنبال ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت سیاسی کوباست و پیش‌بینی کرده بود که حکومت کمونیستی این کشور سقوط خواهد کرد.

لیانیس تورس ریورا، دیپلمات کوبایی، پنجم اکتبر در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که ارتباطات میان دو طرف از طریق دیدارها، تماس‌های تلفنی و تبادل پیام ادامه دارد، اما هنوز به مذاکرات رسمی منجر نشده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، محدودیت‌های آمریکا بر عرضه نفت و تحریم‌های این کشور، کمبود سوخت و قطعی برق در کوبا را تشدید کرده است.

هاوانا همچنین واشنگتن را متهم کرده است که برای واداشتن کشورها به رأی مخالف به قطعنامه‌ای با هدف پایان دادن به تحریم تجاری چنددهه‌ای آمریکا علیه کوبا، بر آن‌ها فشار وارد می‌کند. قرار است رأی‌گیری درباره این قطعنامه روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر برگزار شود.
منبع: ایلنا

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رئیس جمهور آمریکا ترامپ کوبا ایران حمله آمریکا به ایران مارکو روبیو تحریم‌
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