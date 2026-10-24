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شیفر

مقصد سربازی علیرضا بیرانوند مشخص شد

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران، دوران سربازی خود را در فجر سپاسی شیراز سپری می‌کند
کد خبر: ۱۴۰۰۱۱۱
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بیرانوند

به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران سربازی خود را در تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز پشت سر خواهد گذاشت.

بیرانوند از اول آبان ماه سرباز است و باید امروز خودش را به باشگاه فجر سپاسی معرفی کند. البته بیرانوند به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی تا نیم‌فصل نمی‌تواند برای تیم فجر به میدان برود.

پیش از این بیرانوند در تلاش بود تا خدمت سربازی خود را در تیم تهرانی نیروی زمینی بگذراند.

براساس اعلام بیرانوند، خدمت سربازی او حدود ۶ ماه خواهد بود.

منبع: ایسنا

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علیرضا بیرانوند فجر سپاسی سربازی نیروی زمینی
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