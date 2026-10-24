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زورگیری ۱۵ میلیاردی در شاهین‌شهر برای سرقت ۴ دستبند

یک سرقت غافلگیرکننده در شاهین‌شهر، با ورود ناگهانی سارق به خودروی یک شهروند آغاز شد؛ پرونده‌ای که مأموران پلیس در کمتر از ۴۸ ساعت به شناسایی و دستگیری سه متهم آن رسیدند.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۰۷
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دستگیری

به گزارش تابناک؛ فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر از دستگیری عاملان زورگیری و سرقت چهار دستبند طلا به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

بررسی‌های اولیه نشان داد مالباخته حدود ساعت ۷ صبح، هنگامی که قصد داشت خودروی خود را از پارکینگ منزل خارج کند، هدف اقدام غافلگیرکننده سارق قرار گرفت.

طبق اطلاعات اعلام‌شده، متهم از درِ عقب وارد خودرو شد و با تهدید سلاح سرد، مالباخته را به خارج از شهر منتقل کرد. سارق سپس چهار دستبند طلای او را به سرقت برد.

دستگیری سه متهم در کمتر از ۴۸ ساعت

فرمانده انتظامی شاهین‌شهر اعلام کرد پس از وقوع این سرقت و با دستور قضایی، شناسایی و دستگیری عاملان به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، موفق شدند در کمتر از ۴۸ ساعت، متهم اصلی و دو همدست او را شناسایی و دستگیر کنند.

جزئیات بیشتری درباره هویت متهمان، محل دستگیری و سرنوشت طلا‌های سرقت‌شده در اطلاعات منتشرشده اعلام نشده است.

شهناز چه نقشی داشت

در تجسس‌ها مشخص شد شهناز یکی از متهمان آدرس طلا‌ها را به همدستانش داده بود.

منبع: رکنا

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زورگیری دستبند طلا شاهین‌شهر مالباخته
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