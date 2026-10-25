تصویر جلد اکونومیست: عذاب در قلب قاره سبز

به گزارش تابناک، تصویر جدید جلد مجله اکونومیست، مجسمه‌ای عظیم در میان دود و آشوب، به صحنه‌ای اعتراضی به نمایش درآمده است؛ تصویری نمادین از آنچه نشریه «عذاب اروپای لیبرال» می‌خواند. این قاب، بحران و ناآرامی را در قلب اروپا برجسته می‌کند و در کنار آن، به موضوعاتی چون تلاطم بازار هوش مصنوعی، تنش میان محمد بن‌سلمان و محمد بن‌زاید، چالش جمهوری‌خواهان در تگزاس و راه‌های پیشگیری از آسیب‌دیدگی دوندگان می‌پردازد.