استقلال با پرواز مستقیم به دوبی میرود
کاروان تیم استقلال فردا برای دیدار مقابل شباب الاهلی با پرواز مستقیم به امارات میرود.
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به گزارش تابناک؛ تیم فوتبال استقلال برای برگزاری دیدار مقابل شباب الاهلی امارات فردا با پروازی اختصاصی عازم دوبی خواهد شد.
با پیگیریهای مسئولان استقلال کاروان این تیم فردا ساعت ۱۶ از طریق فرودگاه مهرآباد و با پروازی مستقیم به دوبی خواهد رفت تا خود را برای دیدار برابر الاهلی آماده کند.
دیدار تیمهای استقلال و شباب الاهلی امارات روز سهشنبه هفته جاری و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه راشد دوبی برگزار خواهد شد.
منبع: ایسنا
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