En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

استقلال با پرواز مستقیم به دوبی می‌رود

کاروان تیم استقلال فردا برای دیدار مقابل شباب الاهلی با پرواز مستقیم به امارات می‌رود.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۰۳
| |
1124 بازدید
|
۱
استقلال

به گزارش تابناک؛ تیم فوتبال استقلال برای برگزاری دیدار مقابل شباب الاهلی امارات فردا با پروازی اختصاصی عازم دوبی خواهد شد.

با پیگیری‌های مسئولان استقلال کاروان این تیم فردا ساعت ۱۶ از طریق فرودگاه مهرآباد و با پروازی مستقیم به دوبی خواهد رفت تا خود را برای دیدار برابر الاهلی آماده کند.

دیدار تیم‌های استقلال و شباب الاهلی امارات روز سه‌شنبه هفته جاری و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه راشد دوبی برگزار خواهد شد.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال دوبی امارات شباب الاهلی امارات
فروش 6.7 میلیون پوندی کاخ ابراهیم گلستان فیلمساز ایرانی!
فاطمیه؛ دو روایت، یک داغ کهن / چرا شیعیان دو بار برای حضرت زهرا(س) عزادار می‌شوند؟
عمده مجازات‌ها در جمهوری اسلامی را به عزرائیل واگذار کرده‌ایم! / «عشق‌ دوربین‌ها» مراسم تشییع رهبر شهید را خراب کردند
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار استقلال و گل گهر/صعود آبی‌ها به رده دوم
بررسی گل مردود چادرملو/نمونه خارجی پذیرفته شده!
نتایج هفته دهم لیگ برتر/ توقف استقلال در یزد
سرمربی چادرملو: رختکن ما ماتم‌سراست!
خلاصه بازی چادرملو 1 - استقلال 1
واکنش مدیرعامل چادرملو به تصمیم داوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
شهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
1
6
پاسخ
الان یعنی خیلی افتخار داره براتون بابت پرواز مستقیم
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
درخواست اعدام پسر پزشکیان در حرم امام رضا!  (۱۱۰ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۱۰۶ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد  (۷۹ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۹ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005sEJ
tabnak.ir/005sEJ