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خیانت شوهر با دوربین مخفی لو رفت

زن مدیرعامل که به رفتارهای مشکوک همسرش ظنین شده بود، با نصب دوربین مخفی در خانه مدعی شد راز ارتباط شوهرش با دو زن را کشف کرده است.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۰۲
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4210 بازدید
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۴
خیانت زن

به گزارش تابناک؛ رسیدگی به این پرونده با شکایت زنی در دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد. شاکی گفت که پس از مدتی زندگی مشترک، رفتار‌های همسرش تغییر کرده و نشانه‌هایی دیده که باعث شده به ارتباط او با زنان دیگر مشکوک شود. او برای پی بردن به حقیقت، در نهایت تصمیم گرفت دوربین مخفی در خانه نصب کند.

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ازدواج برخلاف نظر خانواده

شاکی در جریان رسیدگی به پرونده به قضات گفت: ۳ سال قبل با همسرم آشنا شدم و با وجود مخالفت خانواده‌ام با او ازدواج کردم. خانواده ما از نظر مالی و فرهنگی با هم تفاوت داشتند. من مدیرعامل یک شرکت صادرات و واردات معروف هستم و همسرم نیز کارمند است. با وجود تفاوت‌هایی که میان خانواده‌های ما وجود داشت، فریب حرف‌های عاشقانه این مرد را خوردم و با او ازدواج کردم.

او ادامه داد: در ابتدای زندگی مشترک همه چیز عادی بود و مشکلی نداشتیم، اما بعد از حدود یک سال رفتار همسرم تغییر کرد. او سعی می‌کرد تلفن همراهش را از من مخفی کند. این رفتار باعث شد بیشتر به کارهایش دقت کنم. هر بار که برای کار به خارج از کشور سفر می‌کردم و بعد از مدتی به خانه برمی‌گشتم، هنگام نظافت با مو‌های زنانه روی زمین روبه‌رو می‌شدم.

شاکی افزود: این موضوع برایم عجیب بود. یک بار هم زیر تخت یک گوشواره ناآشنا پیدا کردم. دیدن این نشانه‌ها باعث شد دیگر مطمئن شوم همسرم با زن دیگری وارد رابطه شده است. یک بار به طور جدی درباره این موضوع با او حرف زدم، اما او همه چیز را انکار کرد و گفت من دچار شک و بدبینی شده‌ام.

به گفته این زن، انکار‌های همسرش باعث نشد شک او برطرف شود و در نهایت تصمیم گرفت برای روشن شدن ماجرا خودش موضوع را بررسی کند.

دوربین مخفی در خانه

این زن گفت: برای اینکه مچ او را بگیرم، پیش از آخرین سفرم داخل خانه دوربین مخفی کار گذاشتم. سپس برای انجام کار به سفر خارج از کشور رفتم. یک هفته بعد که برگشتم، فیلم‌های ضبط‌شده توسط دوربین را بررسی کردم. وقتی فیلم‌ها را دیدم، شوکه شدم. شوهرم در غیاب من با ۲ زن وارد خانه شد که یکی از آنها منشی خودم در شرکت بود. بعد از افشای این موضوع منشی‌ام را اخراج کردم و تصمیم گرفتم از شوهرم به‌خاطر زنای محصنه شکایت کنم.

پس از طرح شکایت، پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و با دستور قضایی، همسر این زن به دادگاه احضار شد.

همچنین، برای بررسی ادعای شاکی و مشخص شدن صحت تصاویر ارائه‌شده، کارشناسان مامور شدند فیلم‌های مورد ادعای این زن را مورد بررسی و صحت‌سنجی قرار دهند تا درباره اصالت و صحت آنها اظهارنظر کنند.

با تکمیل تحقیقات مقدماتی، به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

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نصب دوربین خیانت شوهر خیانت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
1
15
پاسخ
این هم آخر و عاقبت کار
بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
68
8
پاسخ
کار این خانم یک نوع جرم هست .. شما بدون اجازه از افراد حق ضبط صدا و تصویرشون رو ندارید...برای همین در فروشگاه و یااماکنی خصوصی که دوربین نصب شده باید به افرادی که در این اماکن تردد می کنند اطلاع رسانی بشه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
6
38
پاسخ
مرد ها که راحتن . میگه صیغه شفاهی خواندم و ازدواج موقت کردم
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
55
11
پاسخ
خانم ها این قبیل موضوعات را زیاد سخت میگیرن
زندگیتو بکن
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