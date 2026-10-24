یادداشت اطلاعاتی آمریکا که دیروز منتشر شد؛ مدعی است که ایران تلاش‌های خود برای ترور دیپلمات‌ها و مقام‌های آمریکایی در خاورمیانه و مناطق دیگر را به‌طور چشمگیری افزایش داده و برخی از این طرح‌ها به مراحل پیشرفته‌ای رسیده‌اند.

به گزارش تابناک؛ انتشار یک یادداشت هشدار اطلاعاتی از سوی نهاد "اطلاعات ملی آمریکا" نشان می دهد ظاهرا تخلیه دیپلمات های آمریکایی و خانواده هایشان از منطقه که در رسانه ها از آن به عنوان نشانه ای از آغاز مرحله ای جدید از جنگ با ایران تعبیر و تفسیر شده، الزاما به این موضوع مرتبط نیست و ناشی از هشدار نهاد مدیریت دستگاه های اطلاعاتی آمریکا با ادعای امکان حملات احتمالی ایران به دیپلمات های آمریکایی صورت می گیرد.

به گزارش عصرایران، وبگاه خبری "اکسیوس" آمریکا با انتشار نامه هشدارآمیز مدیر اطلاعات ملی آمریکا به مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور، از این موضوع پرده برداشته است.

این یادداشت اطلاعاتی آمریکا که تاریخ 23 اکتبر (دیروز) را دارد، هشدار می‌دهد و مدعی می شود که ایران تلاش‌های خود برای ترور دیپلمات‌ها و مقامات آمریکایی در خاورمیانه و فراتر از آن را "به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده" است، به‌طوری که برخی از این طرح ها به "مراحل پیشرفته" رسیده‌اند.

اکسیوس نوشته این تهدیدها، همراه با نگرانی‌ها در مورد حملات انصارالله یمن، وزارت امور خارجه آمریکا را بر آن داشته است تا شمار کارکنان دیپلماتیک خود را در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، لبنان، قطر و اردن را کاهش دهد.



طی 2 روز گذشته انتشار گزارش ها و اخباری درباره خروج سریع دیپلمات های آمریکایی و خانواده هایشان از کشورهای منطقه به گمانه زنی ها درباره احتمال آغاز یک مرحله جدید از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران ربط داده شده است.

منبع: عصرایران