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آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۶ از فردا

ثبت‌نام متقاضیان رشته‌های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی از فردا آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۹۲
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ثبت نام

به گزارش تابناک؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: ثبت نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی از فردا سوم آبان شروع می‌شود و این مهلت تا نهم آبان ادامه دارد.

آزمون دکتری تخصصی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی جمعه ۱۶ بهمن برگزار می‌شود.

پذیرش دانشجوی دکتری سال ۱۴۰۶ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مجلس شورای اسلامی» و همچنین آیین‌نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» و مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پذیرش آزمون مذکور که در زمان ثبت‌نام توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت.

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ثبت نام آزمون دکتری سازمان سنجش کشور
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