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شیفر

پیام مهم بغداد به واشنگتن درباره مرز ایران

نخست‌وزیر عراق گفت که در میان کشور‌های غربی این برداشت شکل گرفته بود که دولت عراق تحت نفوذ گروه‌های مسلح قرار دارد.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۸۸
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مرز ایران

به گزارش تابناک؛ علی الزیدی اعلام کرد؛ بستن مرزهای این کشور با ایران به سود هیچ‌یک از کشورها نیست و چنین اقدامی به معنای محاصره اقتصادی خود عراق خواهد بود.

نخست‌وزیر عراق همچنین گفت: بستن مرزهای عراق و ایران به نفع عراق و ایران نیست و بستن مرزها با ایران به این معناست که ما خودمان را از نظر اقتصادی محاصره کنیم. 

نخست‌وزیر عراق همچنین تأکید کرد که بحران منطقه‌ای باید در نهایت از طریق توافق پایان یابد، هرچند سناریوهای مختلفی درباره آینده آن مطرح باشد.

 او گفت، عراق در هیچ جنگی در منطقه مشارکت نخواهد کرد و تلاش می‌کند به محلی برای گفت‌وگو و تعامل میان طرف‌های مختلف تبدیل شود.

الزیدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار کرد که عراق پیش از آغاز دوره نخست‌وزیری او با خطر محاصره و خروج سفارتخانه‌ها مواجه بوده است.

به گفته او، دولت عراق توانسته از خطر انزوای بین‌المللی عبور کند؛ وضعیتی که به گفته نخست‌وزیر، تنها چند روز با تحقق آن فاصله وجود داشت.

او افزود که در میان کشورهای غربی این برداشت شکل گرفته بود که دولت عراق تحت نفوذ گروه‌های مسلح قرار دارد.

الزیدی تأکید کرد که دولتش برای قرار گرفتن سلاح در اختیار نهادهای رسمی کشور تلاش می‌کند و این روند را بخشی از برنامه خود برای تقویت حاکمیت دولت می‌داند.

نخست‌وزیر عراق همچنین گفت که دولتش قصد دارد، هیچ سلاحی خارج از چارچوب دولت باقی نماند.

اظهارات الزیدی در شرایطی مطرح شده است که مقام‌های عراقی در روز چهارشنبه 29 مهر 1405، از بسته شدن گذرگاه مرزی الشیب در مقابل گذرگاه چذابه ایران خبر داده بودند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع در سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق گزارش داد که این گذرگاه از صبح چهارشنبه تا زمان نامشخصی بسته شده است. این منبع در آن زمان علت مشخصی برای تعطیلی اعلام نکرد.

در مقابل، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، در توضیح این تصمیم گفت گذرگاه الشیب به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های فنی، فناوری و توسعه‌ای تعطیل شده است. الجزیره نیز در گزارش 22 اکتبر 2026، برابر با 30 مهر 1405، نوشت که تعطیلی این گذرگاه شامل مسافران، خودروها و کامیون‌های تجاری بوده است.

با این حال، خبرگزاری فرانسه به نقل از 2 منبع سیاسی عراقی گزارش داد که آمریکا برای بستن گذرگاه‌های بیشتری در مرز عراق و ایران به بغداد فشار وارد می‌کند. به گفته این منابع، هدف از این فشارها افزایش محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران عنوان شده است.

این ادعا به منابع سیاسی ناشناس نسبت داده شده و با توضیح رسمی دولت عراق درباره مسائل فنی گذرگاه تفاوت دارد. بنابراین، نمی‌توان فشار آمریکا را علت قطعی تصمیم بغداد دانست.

عراق و ایران مرزی به طول بیش از 1,400 کیلومتر دارند و روابط سیاسی، اقتصادی و مذهبی گسترده‌ای میان آنها برقرار است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این مرز دست‌کم 8 گذرگاه رسمی دارد.

بسته شدن یک گذرگاه لزوماً به معنای توقف کامل تجارت میان 2 کشور نیست؛ زیرا فعالیت تجاری از دیگر گذرگاه‌ها نیز امکان‌پذیر است. الجزیره در گزارش خود به ادامه رفت‌وآمد تجاری و مسافری از گذرگاه شلمچه اشاره کرده است.

با این حال، گسترش تعطیلی گذرگاه‌ها می‌تواند رفت‌وآمد کامیون‌ها، انتقال کالاها، هزینه حمل‌ونقل و فعالیت بازرگانان را تحت تأثیر قرار دهد. هشدار الزیدی نیز بر همین پیامدهای متقابل اقتصادی متمرکز است.

نخست‌وزیر عراق در این مصاحبه بار دیگر تأکید کرد که کشورش قصد ندارد وارد جنگ‌های منطقه‌ای شود و خواهان پایان بحران از طریق توافق است.

او همچنین از تلاش دولتش برای توسعه روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خبر داد و گفت که بغداد به دنبال تقویت روابط با عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه است.
منبع: عصرایران

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برچسب ها
عراق ایران محاصره بستن مرز آمریکا نخست وزیر عراق علی الزیدی توافق گذرگاه های مرزی عراق مرز چذابه عراق و ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
7
پاسخ
نباید به عراق زیاد دل بست زیرا که در هر حال عراق مجبور هست که مانند بقیه کشورها به آمریکا گوش دهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
5
پاسخ
من فکر می کنم ما هم باید به دلایل فنی، زیر ساختی و توسعه ای، تردد کشتی ها از و به عراق را متوقف کنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
1
0
پاسخ
اگر ترکیه نگرانی عراق برای مایحتاج را مرتفع کند عراق دیگر به ایران نیاز ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
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