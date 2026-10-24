عکس: درخشش مدل‌های ویلچرنشین در نمایش مد رومانی

کاخ پارلمان بخارست در رومانی میزبان رویداد متفاوتی از دنیای مد بود که در آن، مدل‌های ویلچرنشین در کنار سایر مدل‌ها روی صحنه رفتند تا با به چالش کشیدن کلیشه‌ها، بر اهمیت فرصت‌های برابر برای افراد دارای معلولیت تأکید کنند.