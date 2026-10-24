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شیفر

هوای قابل‌قبول تهران با شاخص ۸۳

کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۳ در وضعیت قابل‌قبول قرار دارد، اما پیش‌بینی‌ها از کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی شهر حکایت می‌کند.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۸۲
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2175 بازدید
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۳
قتل

به گزارش تابناک؛ درحال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۳ در وضعیت قابل‌قبول قرار دارد با این حال پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا روز آینده پایدار نخواهد بود و در محدوده مرکزی شهر، از کیفیت هوا کاسته شود.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۷۳ روز در وضعیت قابل قبول، ۳۰ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۲ روز در وضعیت پاک و ۲ روز در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار داشته است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

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کیفیت هوای تهران آلودگی وضعیت ناسالم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
شادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
19
پاسخ
سلام. شرایط روحی مردم جوریه که اگر کسی چیزی هم گفت باید سرمون رو بندازیم پایین و رد شیم.
ای کاش این آقا آن چهار مرد بی ادب را بی محل میکرد و ماجرا تمام میشد. حالا هم پسرش را از دست داد و هم سالها توی درد سرهای داداگاه رفتن افتاد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
4
پاسخ
اخه چرا پسرت رو وارد این دعوا کردی مردک
سعید کیانی فتوت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
4
پاسخ
مهمه کجا زندگی می کنیم و خونه میگیریم خیلی مهم ، خدا خانواده های با آبرو رو کنار آدمهایی مثل خودشون قرار بده
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