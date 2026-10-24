کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۳ در وضعیت قابل‌قبول قرار دارد، اما پیش‌بینی‌ها از کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی شهر حکایت می‌کند.

به گزارش تابناک؛ درحال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۸۳ در وضعیت قابل‌قبول قرار دارد با این حال پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا روز آینده پایدار نخواهد بود و در محدوده مرکزی شهر، از کیفیت هوا کاسته شود.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۷۳ روز در وضعیت قابل قبول، ۳۰ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۲ روز در وضعیت پاک و ۲ روز در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار داشته است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.