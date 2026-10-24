عکس: امید سرباز نابینای اوکراینی به بازیابی بینایی

یک سرباز اوکراینی که دو سال پیش در پی انفجار مین در خط مقدم جبهه بینایی خود را از دست داده بود، پس از عمل‌های جراحی متعدد، اکنون چشم‌انتظار تیم پزشکی آمریکایی در کی‌یف است تا شاید بار دیگر قادر به دیدن فرزندانش باشد.