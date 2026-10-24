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کد خبر: ۱۴۰۰۰۸۱
بازدید: ۱۸۱۲
نظرات: ۱

عکس: امید سرباز نابینای اوکراینی به بازیابی بینایی

یک سرباز اوکراینی که دو سال پیش در پی انفجار مین در خط مقدم جبهه بینایی خود را از دست داده بود، پس از عمل‌های جراحی متعدد، اکنون چشم‌انتظار تیم پزشکی آمریکایی در کی‌یف است تا شاید بار دیگر قادر به دیدن فرزندانش باشد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل سرباز اوکراینی بازگشت بینایی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۶
مصیبت و بدبختی جنگ،
پاسخ
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