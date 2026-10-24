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شنیده شدن صدای انفجار در ریاض و نجران

رسانه‌های سعودی از صدور هشدار امنیتی در ریاض و شنیده شدن صدای انفجاری مهیب در پایتخت عربستان خبر دادند.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۸۰
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فعال شدن سامانه هشدار

به گزارش تابناک؛ رسانه‌های سعودی از صدور هشدار زودهنگام در نجران و ابها خبر دادند.

به نقل از شبکه الجزیره، سازمان دفاع مدنی عربستان بامداد جمعه از فعال شدن سامانه هشدار زودهنگام در منطقه نجران خبر داد.

این سازمان همچنین اعلام کرد: خطر در شهرهای خمیس مشیط و ابها پس از فعال شدن هشدار زودهنگام در بامداد جمعه برطرف شده است.

برخی رسانه‌های یمنی نیز از توقف فعالیت فرودگاه طائف در پی حملات پهپادی و موشکی نیروهای مسلح یمن خبر دادند.

این هشدارها معمولاً در پی حملات موشکی و پهپادی ارتش یمن به مناطق مختلف عربستان صادر می‌شوند؛ با این حال، ارتش یمن تاکنون بیانیه‌ای درباره حملات احتمالی بامداد جمعه، اهداف مورد حمله یا خسارت‌های احتمالی منتشر نکرده است.

شنیده شدن صدای انفجار مهیب در ریاض

شبکه المسیره بامداد جمعه به نقل از رسانه‌های سعودی اعلام کرد که در ریاض برای هشدار درباره خطر احتمالی، آژیر یا اخطار امنیتی صادر شده است.

این شبکه در خبری دیگر به نقل از منابع سعودی از شنیده شدن صدای انفجاری قوی در ریاض خبر داد.

برخی رسانه‌های خبری نیز از حمله موشکی ارتش یمن به ریاض خبر دادند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره این حمله موشکی و خسارت‌های احتمالی آن منتشر نشده است.

هشدار یمن به شرکت‌های هواپیمایی: فرودگاه‌های عربستان در معرض حمله است

به نقل از المسیره، مرکز هماهنگی عملیات انسانی در صنعا به ارسال هشدارهای خود به شرکت‌های هواپیمایی درباره خطرات استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی ادامه می‌دهد.

بر اساس متن این هشدار، نیروهای مسلح یمن با اشاره به محاصره مستمر و تجاوز ناعادلانه نظام سعودی علیه ملت یمن، بار دیگر از تمامی شرکت‌های هواپیمایی خواسته‌اند از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان استفاده نکنند.

در این هشدار تاکید شده است که فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان در معرض هدف قرار گرفتن قرار دارند و ممکن است صحنه عملیات نیروهای مسلح یمن باشند. در عین حال، حریم هوایی بالای شهرهای مقدس مکه و مدینه از این هشدار مستثنا شده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواسته‌اند این هشدارها را جدی بگیرند و آنها را نادیده نگیرند.

در پایان این بیانیه، نیروهای مسلح یمن اعلام کرده‌اند: مسئولیت هرگونه خطر یا پیامد ناشی از رعایت نکردن این هشدارها، از جمله آسیب‌های احتمالی به هواپیماها، خدمه پرواز، مسافران و کارکنان، بر عهده بهره‌برداران خطوط هوایی خواهد بود.
 
منبع: مهر

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برچسب ها
فرودگاه‌های عربستان صنعا حریم هوایی عربستان عربستان انفجار ریاض حمله یمن آژیر هشدار
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