به گزارش تابناک؛ رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه بار دیگر از آمادگی این نهاد برای آنچه به گفته او «راستی‌آزمایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران» است خبر داد.

گروسی روز جمعه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت بیشتر اقدامات فنی لازم برای راستی‌آزمایی مناسب فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام شده و آژانس برای انجام این مأموریت آمادگی دارد.

او همچنین ابراز امیدواری کرد که تلاش کشورهای منطقه از جمله پاکستان، قطر، عمان و مصر برای میانجی‌گری میان ایران و آمریکا پیشرفت کند.

مدیرکل آژانس تأکید کرد که بدون توافق دیپلماتیک، دستیابی به راه‌حلی پایدار و باثبات امکان‌پذیر نیست.

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او در سخنرانی خود خطاب به مجمع عمومی گفت: «دوستان عزیز، بدون یک توافق دیپلماتیک، هیچ راه‌حل پایدار و باثباتی به دست نخواهد آمد.»

هم‌زمان با این اظهارات، نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در بیانیه‌ای به مناسبت هفتادمین سالگرد تصویب اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار پایان دادن به استانداردهای دوگانه و مقابله با سیاسی‌شدن فعالیت‌های این نهاد شد.

نمایندگی ایران با تأکید بر ضرورت رفتار برابر و بدون تبعیض با کشورهای عضو، اعلام کرد که اجرای گزینشی مقررات و اقدامات با انگیزه‌های سیاسی با اصول اساسنامه آژانس سازگار نیست.

این نمایندگی همچنین به تفاوت در نحوه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نبود پادمان‌های جامع بر تمام فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل اشاره کرد؛ رژیمی که به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نپیوسته است.



در این بیانیه، سکوت آژانس در قبال حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز مورد انتقاد قرار گرفت.

نمایندگی ایران اعلام کرد که ارکان مدیریتی و دبیرخانه آژانس حتی بیانیه‌ای ساده در محکومیت این حملات صادر نکرده‌اند .

منبع: فارس