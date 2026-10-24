با ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشور، امروز شنبه دوم آبان، مناطقی از شمال، غرب، دامنه‌های البرز و جنوب ایران با بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش باد روبه رو خواهند شد.

به گزارش تابناک؛ امروز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵، سامانه بارشی فعال بر ایران همچنان در بخش‌هایی از کشور اثرگذار است؛ با این تفاوت که محور ناپایداری امروز بیشتر روی سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، زاگرس مرکزی و جنوب کشور قرار دارد.

بررسی روند نقشه‌های عددی و مقایسه سناریوهای پیش‌بینی ECMWF/IFS و GFS نشان می‌دهد در این روز، رطوبت در لایه‌های پایین جو در شمال و جنوب کشور با ناپایداری ترازهای میانی همراه می‌شود؛ ترکیبی که در مناطق مستعد می‌تواند به رگبار، رعدوبرق و تندبادهای لحظه‌ای منجر شود.

مرکز اروپایی پیش‌بینی میان‌مدت وضع هوا نیز از مهم‌ترین مراجع جهانی در تولید پیش‌بینی‌های عددی میان‌مدت است.

در شمال، گیلان و مازندران در کانون فعالیت سامانه قرار دارند و رگبارهای متناوب، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

غرب گلستان نیز می‌تواند بارش دریافت کند. در این مناطق، مجاورت دریای خزر با دامنه‌های البرز باعث تقویت صعود هوا می‌شود؛ به زبان ساده، هوای مرطوب خزری هنگام برخورد با ارتفاعات بالا می‌رود و احتمال تشکیل ابرهای باران‌زا افزایش پیدا می‌کند. برای مازندران احتمال رعدوبرق نیز مطرح شده است.

در دامنه‌های البرز، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان بیشتر در ارتفاعات تحت تأثیر ناپایداری هستند. در تهران آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده وجود دارد؛ دمای پایتخت نیز حدود ۱۸ تا ۲۳ درجه پیش‌بینی شده است.

بنابراین نباید احتمال بارش در ارتفاعات را به بارندگی فراگیر در تمام مناطق شهری تهران تعمیم داد.

در غرب و زاگرس، همدان، لرستان، ایلام و چهارمحال‌وبختیاری مستعد رگبار و رعدوبرق هستند. نیمه غربی اصفهان نیز می‌تواند شاهد بارش رگباری باشد.

در این مناطق، توپوگرافی کوهستانی می‌تواند باعث تمرکز محلی بارش شود و در مسیل‌ها، روان‌آب سریع ایجاد کند.

در جنوب، شرایط کاملاً متفاوت است. فارس، هرمزگان و بخش‌های مرکزی، جنوبی و جنوب‌غربی کرمان همچنان در معرض رگبار و رعدوبرق قرار دارند.

این بارش‌ها به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب ماهیت همرفتی دارند؛ یعنی گرما و رطوبت موجود در نزدیکی سطح زمین، سوخت لازم برای رشد سریع ابرهای تندری را فراهم می‌کند.

به همین دلیل، ممکن است یک منطقه بارش قابل‌توجه داشته باشد و چند کیلومتر آن‌طرف‌تر بارندگی بسیار کمتر باشد.

آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در خود روز شنبه در فهرست اصلی ناپایداری این موج قرار ندارند، اما برای آذربایجان غربی از همین روز فعالیت یک سامانه جدید در نواحی شمالی و مرکزی استان گزارش شده که تا یکشنبه ادامه خواهد داشت.

اردبیل و کردستان نیز از کانون اصلی شنبه فاصله دارند و فعالیت بارشی آن‌ها در روزهای بعد محتمل‌تر است.

در خوزستان افزایش ابر و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید در بیشتر مناطق انتظار می‌رود و در نیمه شمالی و غربی احتمال رگبار نقطه‌ای و رعدوبرق وجود دارد. هم‌زمان در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان احتمال گردوخاک محلی و موقتی مطرح است.

قم بیشتر در ارتفاعات و غرب استان احتمال ناپایداری دارد؛ مرکزی نیز می‌تواند افزایش ابر و وزش باد داشته باشد، اما بارش فراگیر برای کل استان تأیید نشده است. در یزد نیز بارش گسترده برای شنبه مطرح نیست و باید بیشتر بر تغییرات باد و شرایط محلی تمرکز کرد.

در کرمانشاه و کردستان بارش قابل‌توجه و فراگیر در روز شنبه نسبت به روزهای قبل ضعیف‌تر شده و تمرکز موج به سمت شرق و جنوب تغییر کرده است. بوشهر نیز در فهرست اصلی بارش شنبه قرار ندارد، هرچند در جنوب کشور به‌دلیل رطوبت و ناپایداری منطقه‌ای، تغییرات محلی هوا امکان‌پذیر است.

در شمال‌شرق، خراسان شمالی و خراسان رضوی در شنبه کانون اصلی بارش نیستند؛ بارش گسترده‌تر این مناطق در پیش‌بینی‌های بعدی و با حرکت سامانه‌های آینده مطرح شده است. خراسان جنوبی نیز برای شنبه بارش فراگیر ندارد.

سیستان‌وبلوچستان نیز در شنبه نسبت به یکشنبه فعالیت بارشی کمتری دارد و کانون اصلی ناپایداری جنوب‌شرق به سمت هرمزگان و کرمان متمایل است.

در مجموع، دوم آبان روزِ بارش سراسری نیست؛ بلکه روزِ بارش‌های منطقه‌ای و همرفتی است. بیشترین تمرکز بارش در گیلان، مازندران و غرب گلستان، دامنه‌های البرز، زاگرس مرکزی، نیمه‌هایی از فارس، هرمزگان و جنوب و جنوب‌غرب کرمان قرار دارد.

در مناطق کوهستانی، رگبار و رعدوبرق می‌تواند موجب روان‌آب ناگهانی شود و در جنوب نیز وزش باد و گردوخاک محلی در کنار ناپایداری بارشی اهمیت دارد.

از سوی دیگر، روند جوی در روزهای بعد مهم‌تر می‌شود؛ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در یکشنبه ۳ آبان دامنه بارش دوباره به بخش‌هایی از شمال‌غرب، از جمله آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و کردستان گسترش پیدا می‌کند و هم‌زمان فعالیت بارشی در سواحل خزر، البرز، فارس، کرمان و هرمزگان ادامه خواهد داشت.

منبع: فارس