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پیام قاطع ایران درباره حضور نظامی آمریکا

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تاکید کرد: ما در هیچ شرایطی و در هیچ زمانی اجازه نخواهیم داد شناور‌های نظامی آمریکا وارد خلیج فارس بشوند.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۷۵
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سرلشکر عبداللهی

به گزارش تابناک، سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با اشاره به شکست‌های پی در پی ارتش تروریستی آمریکا در غرب آسیا گفت: نیروهای مسلح پرافتخار ایران اسلامی با توکل به خداوند متعال توانستند نیروی دریایی آمریکا را که ترامپ و سران آن کشور قله اقتدار آمریکا می‌دانند و با آن منطقه و جهان را تهدید می‌کنند را ناکارآمد سازند، به گونه‌ای که دیگر قادر به نزدیک شدن به دریاهای پیرامون خلیج فارس و آب‌های سرزمینی ایران نیستند.

وی افزود: رئیس جمهور آمریکا باید در خواب ببیند که نظامیان و ارتش آنها بار دیگر وارد خلیج فارس شوند.آنها این آرزو را برای همیشه به گور خواهند برد. 

سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: ما در هیچ شرایطی و در هیچ زمانی اجازه نخواهیم داد شناورهای نظامی آمریکا وارد خلیج فارس بشوند.

وی ادامه داد: ترامپ بارها ادعا کرده است که تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرده‌اند، اما همزمان و مکررا اظهار می‌دارند که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و این تناقض‌گویی آشکار پایانی ندارد.


فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا خاطرنشان کرد: اگر همه چیز را نابود کرده‌اید، پس تکرار این هذیان‌گویی چه معنایی دارد؟ این سخنان کاملا بی‌معنا، متناقض و پرتکرار برای فریب افکار عمومی جهان و به ویژه مردم آمریکا مصرف دارد. 

وی ادامه داد: چنانچه مطمئن هستید که تمامی امکانات و توانمندی‌های نظامی ایران را از بین برده‌اید، پس چرا ناوهای زنگ‌زده و شناورها و نیروهای نظامی بزدل شما جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز، مرزهای دریایی و زمینی ایران را ندارند؟

سرلشکر عبداللهی تصریح کرد: بی‌تردید با عزم راسخ رهبری شجاع و حکیم، اراده مردم مبعوث شده و مقاوم، نیروهای مسلح جان‌برکف و مسئولان ایران اسلامی بر این قرار گرفته است تا آمریکا و مولود نامشروع آن رژیم صهیونیستی و ارتش‌های زبون و متجاوز شما را در باتلاقی که با دستان خود ساخته‌اید روز به روز بیشتر غرق کنند.
وی افزود: به یاری خداوند متعال و نصرت الهی، راهبرد ایران قوی این است که هر چه این تقابل طولانی‌تر شود، شما را بیش از گذشته در باتلاق مرگ و زوال فرو ببرند. ان شاالله.
منبع: فارس
 

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سرلشکر عبداللهی هشدار ایران آمریکا نیروی نظامی آمریکا خلیج فارس جنگ تنگه هرمز شناورهای نظامی آمریکا
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