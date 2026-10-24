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بررسی گل مردود چادرملو/نمونه خارجی پذیرفته شده!

مردود اعلام کردن ضربه پنالتی تورس، صحنه جنجالی بازی چادرملو و استقلال بود.
کد خبر: ۱۴۰۰۰۶۱
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استقلال چادرملو

به گزارش تابناک، صحنه جنجالی بازی چادرملو و استقلال که با تساوی یک بر یک به پایان رسید، پنالتی تیم میزبان بود که در دقیقه ۷۷ به گل تبدیل شد اما بعد از بررسی با VAR، نه تنها مردود اعلام شد، بلکه زننده پنالتی هم کارت زرد گرفت!

مرور صحنه آهسته پنالتی نشان داد که دیه‌گو تورس در آخرین گام قبل از زدن ضربه، یک مکث کوتاه کرده و سپس ضربه را زده است! بیژن حیدری داور بازی ابتدا گل را پذیرفت اما لحظاتی بعد، توسط تیم VAR فراخوانده شد و پس از دیدن چند باره صحنه، گل را مردود اعلام کرد.

طبق قانون داوری فیفا، اگر زننده پنالتی در گام آخر قبل از ضربه، مکث کند و سپس ضربه بزند، مرتکب خطا شده است. اگر داور تشخیص دهد که چنین اتفاقی رخ داده، باید گل را مردود اعلام کند، یک ضربه آزاد غیر مستقیم به سود تیم مقابل بگیرد و یک کارت زرد هم به زننده پنالتی نشان بدهد.

این دقیقا همان کاری است که بیژن حیدری انجام داد. اما بحث اصلی که در فضای مجازی دیده شده، این است که دقیقا نمی‌شود به این نتیجه رسید که تورس قبل از ضربه مکث کرده یا نه! البته بسیاری از کاربران معتقدند که تشخیص داور درست بوده اما هستند کسانی که تشخیص بیژن حیدری را اشتباه می‌دانند و مدعی هستند که ضربه پنالتی تورس هیچ مشکلی نداشته است.

نکته عجیب اینجاست که کارشناسان داوری هم در این باره نظر واحدی ندارند و همین باعث ایجاد سردرگمی درباره درست یا خطا بودن ضربه پنالتی بازیکن چادرملو شده است اما چیزی که مشخص است این است که بازیکن چادرملو در فاصله نزدیکی مکث کرده است.

منبع:‌ فوتبالی

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